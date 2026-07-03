Goleador celeste jugó poco en la goleada, pero le bastó para anotarle dos tantos al equipo que hace una semana los dejó con sed de revancha.

O’Higgins de Rancagua le pasó por encima a Colo Colo y lo goleó por 4-1 en duelo de la Copa Chile. Los celestes le ganaron al elenco albo tal como en los últimos años, sacándose la rabia de la agónica derrota la semana pasada.

Es que en el duelo jugado en el Estadio Monumental, el elenco de Fernando Ortiz había ganado 3-2 en los descuentos. Dicho partido estuvo marcado por el tanto del joven Felipe Raipán.

Sin embargo, el Capo arrasó con su rival en Rancagua y uno que brilló en los pocos minutos que jugó fue Arnaldo Castillo. El paraguayo nacionalizado chileno jugó 28 minutos y le anotó dos goles a los albos.

La revancha de Arnaldo contra Colo Colo

Arnaldo Castillo ha tenido su mejor año desde que llegó a O’Higgins y maneja una oferta concreta para partir al fútbol brasileño. El “9” celeste le dedicó un mensaje a la hinchada y al propio Colo Colo tras sus goles en Copa Chile.

Arnaldo y su noche soñada en Rancagua /Photosport

“Esta copa también la queremos pelear, tenerla a punta de cañón. Se dio contra Colo Colo, que nos tenía picados como se dice, por el partido pasado que se nos escapó el empate allá”, confesó.

Por eso, el paragua dijo que el Capo de Provincia está de vuelta tras los últimos malos resultados y que irán con todo en los siguientes duelos. Arnaldo avisó que “con este resultado contundente demostramos que todavía somos el O’Higgins que venía demostrando antes”.

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“Uno siempre quiere marcar y cuando no se puede, se debe aportar en lo que sea. Muestro sacrificio y siempre trato de hacerlo lo mejor”, cerró el goleador que le anotó dos tantos a Colo Colo.