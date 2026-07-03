Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile

Puede dejar O’Higgins, bailó al Cacique en 28 minutos y confiesa: “Colo Colo nos tenía picados”

Goleador celeste jugó poco en la goleada, pero le bastó para anotarle dos tantos al equipo que hace una semana los dejó con sed de revancha.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El gol que le puso la lápida al Cacique en Rancagua.
© Photosport.El gol que le puso la lápida al Cacique en Rancagua.

O’Higgins de Rancagua le pasó por encima a Colo Colo y lo goleó por 4-1 en duelo de la Copa Chile. Los celestes le ganaron al elenco albo tal como en los últimos años, sacándose la rabia de la agónica derrota la semana pasada.

Es que en el duelo jugado en el Estadio Monumental, el elenco de Fernando Ortiz había ganado 3-2 en los descuentos. Dicho partido estuvo marcado por el tanto del joven Felipe Raipán.

Sin embargo, el Capo arrasó con su rival en Rancagua y uno que brilló en los pocos minutos que jugó fue Arnaldo Castillo. El paraguayo nacionalizado chileno jugó 28 minutos y le anotó dos goles a los albos.

La revancha de Arnaldo contra Colo Colo

Arnaldo Castillo ha tenido su mejor año desde que llegó a O’Higgins y maneja una oferta concreta para partir al fútbol brasileño. El “9” celeste le dedicó un mensaje a la hinchada y al propio Colo Colo tras sus goles en Copa Chile.

Arnaldo y su noche soñada en Rancagua /Photosport

Arnaldo y su noche soñada en Rancagua /Photosport

“Esta copa también la queremos pelear, tenerla a punta de cañón. Se dio contra Colo Colo, que nos tenía picados como se dice, por el partido pasado que se nos escapó el empate allá”, confesó.

Por eso, el paragua dijo que el Capo de Provincia está de vuelta tras los últimos malos resultados y que irán con todo en los siguientes duelos. Arnaldo avisó que “con este resultado contundente demostramos que todavía somos el O’Higgins que venía demostrando antes”.

Alejandro Lorca y su viral relato en gol de O’Higgins a Colo Colo: “Baja como los políticos en las encuestas”

ver también

Alejandro Lorca y su viral relato en gol de O’Higgins a Colo Colo: “Baja como los políticos en las encuestas”

“Uno siempre quiere marcar y cuando no se puede, se debe aportar en lo que sea. Muestro sacrificio y siempre trato de hacerlo lo mejor”, cerró el goleador que le anotó dos tantos a Colo Colo.

Lee también
Programación fecha 5 Copa Chile: solo 7 partidos van por TV
Chile

Programación fecha 5 Copa Chile: solo 7 partidos van por TV

Viral relato en gol a Colo Colo: "Baja como políticos en las encuestas"
Chile

Viral relato en gol a Colo Colo: "Baja como políticos en las encuestas"

Mayer Candelo y el "Campeón en tu cara": "Yo iba traumado..."
U de Chile

Mayer Candelo y el "Campeón en tu cara": "Yo iba traumado..."

El canal que transmite Colo Colo vs. O'Higgins en Copa Chile
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. O'Higgins en Copa Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo