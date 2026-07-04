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Copa Chile

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Deportes Recoleta en la Copa Chile 2026

Con el liderato asegurado al cierre de la primera rueda, Colo Colo da vuelta la página y se enfoca en la Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo enfrenta a Deportes Recoleta por la fecha 5 de Copa Chile.
© PhotosportColo Colo enfrenta a Deportes Recoleta por la fecha 5 de Copa Chile.

Colo Colo buscará dejar atrás la dura caída ante O’Higgins cuando reciba este lunes a Deportes Recoleta por la Copa Chile. El Cacique necesita un triunfo para asegurar su clasificación a los octavos de final y quedarse con el primer lugar del Grupo E.

El equipo de Fernando Ortiz recibirá al conjunto textilero, que atraviesa un complejo momento, acumulando seis partidos sin ganar, desde el pasado 9 de mayo.

Colo Colo goleó 3-0 a Deportes Recoleta en la fecha 3 de Copa Chile – Photosport

Colo Colo goleó 3-0 a Deportes Recoleta en la fecha 3 de Copa Chile – Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. Recoleta EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Recoleta juegan este lunes 6 de julio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 5 de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Textileros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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En resumen…

  • Colo Colo juega por la fecha 5 de Copa Chile 2026 este lunes 6 de julio.
  • Deportes Recoleta visita al cuadro albo desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este encuentro.
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