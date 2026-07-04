Colo Colo buscará dejar atrás la dura caída ante O’Higgins cuando reciba este lunes a Deportes Recoleta por la Copa Chile. El Cacique necesita un triunfo para asegurar su clasificación a los octavos de final y quedarse con el primer lugar del Grupo E.
El equipo de Fernando Ortiz recibirá al conjunto textilero, que atraviesa un complejo momento, acumulando seis partidos sin ganar, desde el pasado 9 de mayo.
Colo Colo goleó 3-0 a Deportes Recoleta en la fecha 3 de Copa Chile – Photosport
¿Dónde ver Colo Colo vs. Recoleta EN VIVO?
Colo Colo vs. Deportes Recoleta juegan este lunes 6 de julio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 5 de la Copa Chile.
El partido entre Albos y Textileros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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En resumen…
- Colo Colo juega por la fecha 5 de Copa Chile 2026 este lunes 6 de julio.
- Deportes Recoleta visita al cuadro albo desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este encuentro.