Es el primer equipo de la Liga de Ascenso que se mete entre los 16 mejores equipos del certamen tras ganar a domicilio a un cuadro de Primera.

En el último fin de semana de actividad sin parar por Copa Chile, ya tenemos al segundo equipo clasificado para los octavos de final que se suma a Universidad Católica que logró su pase a mitad de semana.

La referencia es para Deportes Antofagasta, quien acabará esta etapa como el exclusivo líder del Grupo C, luego de vencer a domicilio por 4-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Es el primer equipo de la Primera B que se mete en esta instancia.

El argentino Matías Gallegos (16′), Diego Rojas (35′), Brayan Hurtado (75′) y Josepablo Monreal (77′) anotaron para los pumas, mientras que Jeisson Vargas (42′, penal) y Gonzalo Escalante (90+2′) descontaron en el conjunto local.

Con esta victoria, Antofagasta es el puntero de su zona con 13 puntos, y se suma a Católica como los únicos clasificados a los octavos de final en Copa Chile, instancia que se llevará a cabo a partir del mes de septiembre.

¿Qué equipos pueden clasificar en Copa Chile?

Un equipo que está (casi) listo es Universidad de Chile, actual líder del Grupo D, que si bien matemáticamente no puede celebrar, tendría que ocurrir una catástrofe futbolística como perder por 7-0 ante San Felipe para quedar afuera.

A la UC y Antofagasta se podrían sumar este fin de semana equipos como Ñublense, si vence a Curicó Unido este domingo; Deportes Santa Cruz si derrota al Audax Italiano; y Colo Colo en caso de un triunfo este lunes a Recoleta.

Cabe señalar que la última jornada de la fase de grupos en Copa Chile se disputará entre el sábado 11 y domingo 12 de julio, con cuatro juegos en disputa cada uno, además de otros duelos entre el martes 4 y miércoles 5 de agosto. Incluso otro par de encuentros el 26 de agosto.

ver también Tabla de Posiciones: U de Chile con un pie y medio en octavos de final en Copa Chile

En síntesis