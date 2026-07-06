El lateral Javier Rojas fue trasladado de urgencia tras quedar inconsciente luego del incidente. El club actualizó su estado de salud.

Una delicada situación se vivió en el cierre de la jornada dominical en Copa Chile, en el duelo donde Deportes Limache goleó por 4-1 a San Marcos de Arica en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, con un futbolista que cayó al hospital.

En el minuto 19 de juego, el defensor Javier Rojas, que llegó a préstamo desde Colo Colo, sufrió un fuerte golpe en su cabeza luego que Bairon Monroy, delantero de la visita lo pasó a llevar. Quedó inconsciente y salió en ambulancia de la cancha.

Tras los momentos de tensión que se vivió en el encuentro por Copa Chile, Deportes Limache entregó un comunicado oficial donde indica el estado de salud del lateral, quien se encuentra estable y en observación a la espera de su recuperación.

¿Qué dijo Limache tras choque de jugador en Copa Chile?

“Se informa que el jugador Javier Rojas quien sufrió un tec cerrado con compromiso de conciencia durante el partido frente a San Marcos de Arica. Fue trasladado hasta el hospital de Quillota, donde se le brindó la atención correspondiente”, indicó la institución.

En esa línea, Limache agrega que “el jugador ya se encuentra estable y seguirá en observación durante las próximas horas hasta que el cuerpo médico determine los pasos a seguir en base a su situación de salud”.

La situación se da tras la goleada por 4-1 a los nortinos que los deja en el tercer puesto del Grupo A con ocho puntos y con opciones de avanzar a octavos de final en Copa Chile si vence de visita a Deportes Iquique, el miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio “Tierra de Campeones”.

En síntesis