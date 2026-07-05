La curiosa declaración de Gago tras la victoria de la U contra Wanderers: destacó que el Chuncho aguantó y supo sufrir para rescatar los tres puntos ante el equipo de la Primera B.

La irregular Universidad de Chile volvió al triunfo con victoria por 2-3 contra Santiago Wanderers, por la quinta fecha del Grupo D de Copa Chile, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Los azules recuperan la punta de la tabla en exclusiva, aunque aún no aseguran la clasificación a octavos de final.

Tras el duelo, en conversación con TNT Sports, el entrenador Fernando Gago manifestó que “es importante la victoria, sabíamos que necesitábamos ganar para ponernos primeros y también para terminar bien estos días de descanso“.

“Creo que hoy el equipo lo hizo bien, aunque en el segundo tiempo nos quedamos un poquito. Nos faltó tener un poco más de circulación, con los cambios perdimos un poco lo que queríamos hacer durante el partido, pero es importante a veces el saber sufrir“, agregó.

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Gago explica el sufrimiento de la U

Sobre ese sufrimiento, Gago explicó que “ellos tampoco tuvieron muchas situaciones, ese sufrimiento es más por una cuestión del resultado que por la sensación del partido, que lo teníamos controlado en cierto punto”.

La U derrotó a Wanderers y Gago destaca el “saber sufrir”.

“Tuvimos más situaciones para marcar y a lo que me refiero con sufrir es entender situaciones de partido donde no tuvimos la consistencia de juego, de no tener más la pelota en el segundo tiempo“, añadió.

Complementó que “cuando nos pusimos en el marcador con dos goles de ventaja el equipo estaba bien posicionado, y en lo individual y colectivo”.

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Por último, y respecto a los fichajes, Fernando Gago sentenció que “sí, van a llegar los tres refuerzos, ya lo respondí antes. Tratar de buscar el mejor plantel posible para la segunda rueda. Ya definí los puestos. ¿Cuáles? No voy a responder eso“.

Resumen:

-Universidad de Chile venció 2-3 a Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa.

-Fernando Gago confirmó que llegarán tres refuerzos para la segunda rueda del torneo.

-La quinta fecha dejó a los azules como líderes exclusivos del Grupo D.