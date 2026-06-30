Uno de los siempre favoritos para ganar la Copa del Mundo como Alemania, quedó sorpresivamente eliminada en Norteamérica tras caer en dramática definición por penales ante Paraguay, en un nuevo fracaso para los tetracampeones.

Desde que ganaron su último título en Brasil 2014, la Mannschaft no logró pasar a octavos de final en las últimas tres ediciones de la cita planetaria. Una dramática realidad que en ese país prefieren esconder apuntando contra el arbitraje.

Así lo hizo Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, quien criticó el desempeño del juez marroquí Jalal Jayed, muy especialmente por la anulación de la anotación de Jonathan Tah en el alargue, que no se validó por infracción previa contra el arquero de Paraguay a instancias del VAR.

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Alemania culpa al árbitro por derrota ante Paraguay

“Es un escándalo que se pueda anular el gol. No tengo ni idea de qué vio (el árbitro). Es una broma. Es un auténtico escándalo que lo haya anulado, es imposible que sea falta”, fue lo primero que señaló el estratega teutón.

Luego, el DT de Alemania realizó una autocrítica por el juego ante Paraguay. “Nuestra posesión fue muy lenta, en general. Teníamos el control, pero nos faltó contundencia. Casi no tuvimos presencia en el área con nuestros dos delanteros, sobre todo en los primeros minutos. No ganamos ningún duelo en el área rival“, afirmó.

“La decepción es enorme, porque creo que tenemos un equipo muy equilibrado. No había indicios de que fuéramos a quedar eliminados hoy. Podríamos haber hecho más. Nos hubiera gustado enfrentarnos a Francia”, sentenció Nagelsmann que espera seguir en el cargo con miras a la Eurocopa 2028.

En síntesis