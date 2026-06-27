El arquero uruguayo fue el responsable de la derrota ante España, que dejó a la Celeste afuera de la Copa del Mundo.

Un nuevo papelón consumó Marcelo Bielsa en una Copa del Mundo, porque este viernes fue eliminada la selección de Uruguay, no sumando ninguna victoria en el Mundial 2026.

El máximo torneo planetario no es para el Loco, que al igual que en 2002, aquella vez con Argentina, se quedó a la vera del camino en la ronda inicial del campeonato.

Uruguay cayó por 1-0 ante España y consumó su eliminación. La derrota se produjo por un nuevo chascarro monumental del arquero Fernando Muslera, quien no pudo terminar de jugar el partido por lo mal que se sentía por su error.

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Fernando Muslera da la cara tras su papelón con Uruguay

Fernando Muslera le regaló el gol a Álex Baena y en el entretiempo le pidió a Bielsa ser reemplazado, por lo que entró Sergio Rochet para el segundo tiempo.

Tras el partido habló el arquero de Estudiantes de La Plata, quien reconoció que hizo una pésima Copa del Mundo y le ofreció disculpas a sus compañeros y al pueblo uruguayo.

“Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara, esta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé, como les dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos un poco mas tranquilos”, dijo el portero.

Luego, el experimentado meta indicó que “hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial”.

“Les pedí disculpas a ellos (a sus compañeros) y le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, cerró Fernando Muslera.

Uruguay fue una total decepción en el Mundial 2026, del que se va tras sumar empates con Arabia Saudita y Cabo Verde, más una derrota frente a España.