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Liga de Primera

Un viejo conocido de Coquimbo: Audax Italiano tiene nuevo DT tras el adiós de Gustavo Lema

Los itálicos apelaron a un viejo conocido que ha dirigido a tres clubes de nuestro fútbol. Hay principio de acuerdo para su arribo.

Por Nelson Martinez

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Itálicos se movieron rápido en el mercado con su nuevo DT.
© Photosport.Itálicos se movieron rápido en el mercado con su nuevo DT.

Audax Italiano se quedó sin entrenador la semana pasada, luego de la renuncia de Gustavo Lema al caer como local ante Deportes Santa Cruz, en Copa Chile. Los tanos se movieron rápido en el mercado y ya tienen al reemplazante.

“Patricio Graff es el principal candidato para convertirse en el nuevo DT de Audax Italiano. Las conversaciones están avanzadas, viene de ser ayudante de Eduardo ‘Chacho’ Coudet en el Deportivo Alavés”, informó el medio Tanoticias.

Tras eso, desde Argentina confirmaron que el recordado entrenador de Coquimbo Unido ya tiene todo acordado con los verdes de La Florida. El anuncio debiera ser oficial en las próximas horas.

Así llega Graff a Audax Italiano

Patricio Graff será el nuevo entrenador de Audax Italiano. El argentino viene de experiencias en España, tras tener pasos por el fútbol chileno donde partió de más a menos en sus campañas.

Graff tuvo dos ciclos en el puerto pirata. /Photosport

Graff tuvo dos ciclos en el puerto pirata. /Photosport

Audax Italiano llegó a un principio de acuerdo para que Patricio Graff sea su nuevo entrenador. Llega con un contrato hasta final de la temporada”, informó el periodista César Merlo.

Graff estuvo en España acompañando a Eduardo Coudet en su última etapa en Alavés. Previo a eso dirigió en Elche Ilicitano (filial del Elche) y Manchego Ciudad Real, de divisiones menores de dicho país.

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En Chile tuvo un ascenso y gran campaña con Coquimbo Unido entre 2017 y 2019, aunque en su segundo ciclo el 2022 no pudo repetir sus números. Además dirigió en O’Higgins y Palestino, donde hoy tendrá una nueva aventura en el país con Audax.

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