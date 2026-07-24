El cuadro penquista se arma para intentar clasificar a torneos internacionales para la próxima temporada 2027.

La Liga de Primera vuelve en gloria y majestad este fin de semana, de hecho, este viernes se pone en marcha la fecha 16° con el partido entre el líder Colo Colo y Deportes Limache.

Sin embargo, ya hay un partido suspendido de cara al arranque de la segunda rueda, debido a que el choque entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción no se va a desarrollar, por el frente de mal tiempo que impactó al norte del país.

El cuadro penquista, que aparece en el lugar 11° de la tabla de posiciones con 19 puntos, aprovecha el tiempo y llegó a un acuerdo con un goleador para el cierre de la campaña, donde buscará clasificar a torneos internacionales.

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El ex delantero de Inter de Milán que llega a Universidad de Concepción

El periodista especializado en fichajes César Merlo, dio a conocer que Universidad de Concepción llegó a un acuerdo con el delantero argentino Tomás Valdecantos, como su nueva carta de gol.

El ariete de 20 años arriba al cuadro chileno desde Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, en calidad de cedido por una temporada, con una opción de compra.

Tomás Valdecantos cuando firmó por Inter en 2022.

Valdecantos es un espigado delantero de 1.86 metros, que aparte de tener nacionalidad argentina, posee el pasaporte español. El jugador fue adquirido por Inter de Milán en 2022, sin embargo, solo jugó en las divisiones menores del cuadro italiano.

Tomás Valdecantos, que se declara admirador del juego de Erling Haaland, viene de sumar apenas tres partidos con la reserva de Al Ain antes de dar el salto a Universidad de Concepción.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera