Las nuevas reglas del Mundial 2026 llegan al fútbol chileno: cuáles son

La Comisión de Árbitros informó a los clubes de las reglas que vimos en el Mundial 2026 y que ahora comienzan a aplicarse en el fútbol chileno.

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache de este viernes 24 de julio se encarga de iniciar la segunda rueda de la Liga de Primera. Y para este regreso hay que tener varias consideraciones en cuenta.

La Comisión de Árbitros de la ANFP, liderada por Roberto Tobar, ya le informó a los clubes de los cambios reglamentarios que debutaron en el Mundial 2026 y que desde este fin de semana se aplican en Chile.

Chile comienza a aplicar las reglas del Mundial 2026 | Photosport

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Pérdidas de tiempo en las sustituciones

Los jugadores que sean sustituidos tendrán 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demoran más, saldrán de la cancha igualmente, pero su reemplazo no podrá ingresar hasta que pase un minuto de juego y haya una detención del partido.

Pérdidas de tiempo en las saque de meta

Cuando se retrase deliberadamente la ejecución de un saque de meta, el árbitro comenzará una cuenta regresiva visible de cinco segundos. Si no se juega dentro de ese periodo, se concederá un tiro de esquina al rival.

Pérdidas de tiempo en las saque de banda

Cuando se retrase deliberadamente la ejecución de un saque de banda, el árbitro comenzará una cuenta regresiva visible de cinco segundos. Si no se juega dentro de ese periodo, se concederá un saque de banda al rival.

Pérdidas de tiempo en jugadores lesionados

Un jugador que reciba atención médica o que provoque la detención del partido por sospecha de lesión deberá permanecer fuera de la cancha por un minuto. Las excepciones son los arqueros y jugadores que hayan sido víctimas de faltas sancionadas con amarilla o roja.

VAR: segunda tarjeta amarilla errónea

Si un jugador es expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla y esta es incorrecta, el VAR deberá chequear la jugada y llamar al árbitro para corregir el error.

VAR: error de identidad de jugador infractor

Si un jugador es amonestado o expulsado por una falta que no cometió, el VAR deberá informar directamente al árbitro quién cometió la falta. Si el árbitro interpretó incorrectamente una jugada y la falta es del jugador rival, el VAR deberá llamar al árbitro para una revisión.

VAR: tiro de esquina mal otorgado

El VAR puede intervenir cuando se sancione un saque de esquina mal otorgado, siempre y cuando sea inmediato, y no se retrase la reanudación del juego.

Jugadores que se tapen la boca

Si un jugador se cubre la boca con la mano, el brazo o la camiseta al comunicarse con un adversario de una manera provocadora o exaltada, será expulsado. El VAR puede intervenir en la detección de esta conducta.