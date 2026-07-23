A horas de sus debut en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, el DT albo se mostró contento por ser el rival a vencer en la lucha por el título. “No hemos logrado nada, entonces es una combinación de sensaciones”, avisó.

La segunda rueda de la Liga de Primera 2026 dará el vamos con el choque entre Colo Colo y Deportes Limache. Albos y tomateros se verán las caras en el Estadio Monumental este viernes 24 de julio a las 20:30, donde el Cacique espera iniciar con el pide derecho.

Y es que el equipo de Fernando Ortiz es el gran rival a vencer en la lucha por el título. Punteros con 36 puntos, diez más que su más cercano perseguidor (Universidad Católica), lo dejan como el principal candidato a levantar la copa a fin de año.

Este presente tienen al Tano gozando de una tranquilidad que no pudo tener en sus primeros meses en el cargo. Sin ir más lejos, el pésimo cierre del 2025 y comienzo lleno de dudas del 2026 lo tenían en la cuerda floja, algo que pudo cambiar a punta de buenos resultados.

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El propio DT argentino analizó este proceso en el Cacique, asegurando en la conferencia de prensa previa a este choque ante Limache que “como persona no me cambia nada y lo he manifestado de la misma manera. Siempre supe la silla que ocupo y mi forma de ser no va cambiar dependiendo de resultados”.

“Sabía que a base de trabajo íbamos a poder tener el presente que hoy tenemos, pero no hemos logrado nada, entonces es una combinación de sensaciones personales y laborales, donde me llevan a trabajar y pensar día a día”, agregó.

Fernando Ortiz ha podido remontar un inicio de ciclo complicado en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Tano declaró que “mañana es el partido más importante ante un gran rival, en nuestra casa y tenemos que pensar en hacer un buen partido para sacar un buen resultado”.

Para cerrar, el trasandino agradeció la intertemporada que realizaron en Colombia, afirmando que “fuimos afortunados de tener una semana afuera del país por el tema de las lluvias en nuestro país. Me da la tranquilidad de que tuvimos días de muy buen trabajo. Mañana volvemos a la liga en nuestro casa ante un gran rival y lo afrontaremos con la seriedad que merece”.

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En síntesis