James Rodríguez lidera a Colombia en un partido clave ante Ghana por los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia y Ghana cerrarán este viernes los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa que definirá al último clasificado a los octavos.

La selección cafetera llega tras liderar el Grupo K con siete puntos, mientras que el conjunto africano avanzó como uno de los mejores terceros luego de sumar cuatro unidades en el Grupo L. El ganador enfrentará en los octavos de final a Suiza.

El cuadro cafetalero firmó un empate sin goles ante los lusos – Getty

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana?

Colombia se enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, desde las 21:30 hrs de Chile , en el Kansas City Stadium, por los dieciseisavos la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…