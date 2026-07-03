Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

¿Va por TV abierta? A qué hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026

James Rodríguez lidera a Colombia en un partido clave ante Ghana por los octavos de final del Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colombia y Ghana se enfrenten por los dieciseisavos del Mundial 2026.
© GettyColombia y Ghana se enfrenten por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Colombia y Ghana cerrarán este viernes los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa que definirá al último clasificado a los octavos.

La selección cafetera llega tras liderar el Grupo K con siete puntos, mientras que el conjunto africano avanzó como uno de los mejores terceros luego de sumar cuatro unidades en el Grupo L. El ganador enfrentará en los octavos de final a Suiza.

El cuadro cafetalero firmó un empate sin goles ante los lusos – Getty

El cuadro cafetalero firmó un empate sin goles ante los lusos – Getty

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana?

Colombia se enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, desde las 21:30 hrs de Chile, en el Kansas City Stadium, por los dieciseisavos la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través deDSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

Pronósticos Colombia vs Ghana: los sudamericanos son favoritos contra los africanos

ver también

Pronósticos Colombia vs Ghana: los sudamericanos son favoritos contra los africanos

Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Colombia vs. Ghana jugarán por dieciseisavos este viernes 3 de julio.
  • El partido comenzará a las 21:30 horas de Chile en el Kansas City Stadium.
  • Chilevisión, DSports, Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
Lee también
Cartelera del Mundial: Argentina y Colombia cierran los 16avos
Mundial 2026

Cartelera del Mundial: Argentina y Colombia cierran los 16avos

Colombia vs. Portugal: Horario y dónde ver a CR7 en el Mundial 2026
Mundial 2026

Colombia vs. Portugal: Horario y dónde ver a CR7 en el Mundial 2026

¿Va por TV abierta? Dónde ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
Mundial 2026

¿Va por TV abierta? Dónde ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Colombia celebra CONGOL de Muñoz y avanza en el Mundial 2026
Mundial 2026

Colombia celebra CONGOL de Muñoz y avanza en el Mundial 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo