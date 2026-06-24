Mientras algunos sólo ganan, otros sólo decepcionan. Así ha sido el pasar sudamericano en el Mundial 2026.

Ya terminó la segunda rueda de la primera fase del Mundial 2026 y la situación de los sudamericanos es completamente disímil. Hay algunos combinados nacionales que han convencido y se encuentran bien aspectados para el resto del torneo. Otros, están en serio peligro y siguen en deuda.

En ese abanico de situaciones, también hay quienes se visten de gris. Brasil podría ser un ejemplo, pero otros combinados como Colombia han conseguido avanzar, pero aún no convencer del todo. Es por eso que las situaciones tienen que ser cistas una por una.

Argentina: el campeón cumple

Si hay una selección que tiene chapa de favorita en este torneo, esa es Argentina. El cuadro trasandino consiguió dos categóricos triunfos de la mano de Lionel Messi y se ha posicionado, nuevamente, como candidato a la Copa del Mundo. Algunos ya los daban por muertos.

Argentina tiene un hombre que se echa al hombro al equipo. No sé si les suena. Le dicen La Pulga, se llama Lionel y su apellido es Messi | Getty Images

Brasil: el eterno deudor

No han sido buenos los últimos mundiales de Brasil. Pese a ser un equipo que suele avanzar de ronda y escalar en este tipo de torneos, el juego mostrado en cancha es la principal deuda. Con Carlo Ancelotti en la banca, la cosa no ha variado mucho y, pese a que continúa invicto en el Grupo C, no ha convencido a quienes estaban acostumbrados al jogo bonito.

Brasil gana pero no convence: le pasaron por encima a Haití | Getty Images

Uruguay: al borde de la eliminación

Muchos pronósticos se vinieron por el suelo por culpa de Uruguay. El cuadro charrúa no ha conseguido ninguna victoria en este Mundial, pese a enfrentarse a equipos accesibles como Cabo Verde y Arabia Saudita. La molestia nacional con Marcelo Bielsa, la falta de concentración de sus jugadores y un nivel muy bajo, han caracterizado a la Celeste. Para peor, ahora tienen que enfrentar a España en busca de la clasificación.

Uruguay no ha rendido en este Mundial y ya suma dos empates que, en otros tiempos, eran victorias seguras: ante Arabia Saudita y ante Cabo Verde | Getty Images

Ecuador: con un pie fuera

Sebastián Beccacece es el principal apuntado por el mal momento de Ecuador. El técnico argentino, y ex ayudante de Sampaoli, tiene en sus manos una de las mejores generaciones ecuatorianas. Pese a ello, ha tenido serias dificultades en el Mundial y, tras verse sorprendido por Costa de Marfil, selló un amargo empate ante Curazao. Tendrá que buscar un resultado positivo ante Alemania, en el último encuentro.

Ecuador quedó con un pie fuera del Mundial tras empatar, sorpresivamente, con Curazao y perder con Costa de Marfil | Getty Images

Paraguay: con poco, pero justo

Los guaraníes no han jugado bien. Cualitativamente, no están mucho mejor que Uruguay o Ecuador. Pero, lo que ha salvado a los paraguayos es una muestra de verdadera valentía en el duelo ante Turquía y, por supuesto, una cuota de pillería sudamericana. Es probable que los dirigidos por Alfaro pongan un pie en 16avos.

Paraguay triunfó sobre Turquía y tiene muchas posibilidades de, por lo menos, estar entre los ocho mejores terceros de la fase de grupos | Getty Images

Colombia: justeza que alegra

Podríamos decir que la Selección Colombia no atemoriza. No es arrolladora, ni ha tenido desempeños descollantes en su ruta mundialera. Pese a ello, ha cumplido. Lo ha hecho gracias a su eficiencia en ataque y a jugadores como Luis Díaz, que se echa el equipo al hombro.