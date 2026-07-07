El primer duelo de cuartos de final se jugará este jueves en Estados Unidos, donde se medirán Francia ante Marruecos.

Francia y Marruecos protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, entre una potencia habitual y una selección marroquí que llega en gran momento.

El compromiso se jugará este jueves 9 de julio y enfrenta a una escuadra gala que viene de dar otro paso firme con Kylian Mbappé como figura, ante un elenco africano que volvió a golpear fuerte en la ronda anterior.

Francia se metió entre los ocho mejores tras eliminar a Paraguay por 1-0, con gol de Mbappé. Marruecos, en tanto, avanzó luego de golear por 3-0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi.

No es casualidad que Didier Deschamps, técnico de los galos, haya advertido que se trata de un rival de mucho nivel.

Mbappé es una de las figuras del Mundial

¿Dónde ver Francia vs Marruecos?

Francia enfrenta a Marruecos este jueves 9 de julio de 2026, a partir de las 16:00 horas de Chile, en el Gillette Stadium de Foxborough, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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En Chile, el partido tiene transmisión confirmada a través de las pantallas de DIRECTV Sports Chile y por streaming en DGO y Paramount+. El encuentro tiene transmisión confirmada por TV abierta en Chile.

Esto debido a que Chilevisión ha informado en sus canales oficiales que sí va a transmitir el primer duelo de los cuartos de final del certamen.

En resumen…