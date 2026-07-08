El acuerdo permitirá que el Centro de Entrenamiento Olímpico opere con energía 100% renovable, además de impulsar iniciativas para reducir la huella de carbono de los deportistas rumbo a Los Ángeles 2028.

En un paso clave hacia un deporte más sostenible, Team Chile y Colbún oficializaron una alianza estratégica que se extenderá hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Como primer hito de este acuerdo, ambas instituciones anunciaron el inicio del suministro de energía 100% renovable al Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) Marlene Ahrens, en Ñuñoa, consolidándolo como el primer recinto olímpico sustentable de Latinoamérica.

Team Chile lanza importante alianza de cara a los Juegos Olímpicos

La iniciativa también contempla la compensación de la huella de carbono generada por los viajes y competencias de los deportistas nacionales, además de la futura instalación de paneles solares en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma.

El convenio considera un suministro de 1.027 GWh anuales durante cuatro años. Gracias a esta medida, se evitará la emisión de más de mil toneladas de CO₂, un impacto ambiental equivalente a la plantación de cerca de 10 mil árboles.

Con más de 25 mil metros cuadrados de infraestructura, el Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens es uno de los principales complejos deportivos del país.

En sus instalaciones entrenan 38 federaciones deportivas y cuenta con dos polideportivos con capacidad para más de 4.000 espectadores, además de una residencia para 100 deportistas.

La actividad también sirvió para presentar a los ocho deportistas que serán embajadores de esta iniciativa y participarán en acciones de difusión relacionadas con el cambio climático, las energías renovables y el deporte sostenible.

Valentina Toro, karate

Javiera Garrido, ciclismo

Nils Strabucchi, hockey

Soledad García, natación artística

Trinidad García, natación artística

Yasmani Acosta, lucha grecorromana

Martín Vidaurre, ciclismo mountainbike

Matías González, esquí náutico

Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens operará con energía 100% renovable de Colbún

La karateca y capitana del Team Chile, Valentina Toro, resaltó los beneficios de la iniciativa para los deportistas. “Me parece un excelente acuerdo, porque impulsa las carreras deportivas y ayuda a enfrentar los costos que implica competir. Es una alianza beneficiosa para ambas partes”, comentó.

Durante la ceremonia, el gerente general de Colbún, José Ignacio Escobar, destacó el alcance de esta colaboración. “Estamos muy orgullosos de acompañar al Team Chile en este camino hacia un deporte cada vez más sostenible. No solo estamos suministrando energía 100% renovable al Centro de Entrenamiento Olímpico, sino también contribuyendo a neutralizar las emisiones de los viajes del Team Chile rumbo a Los Ángeles 2028. Queremos que el éxito deportivo también sea un éxito ambiental”.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, valoró el impacto del acuerdo. “La oficialización del suministro de energía renovable al Centro de Entrenamiento Olímpico no solo representa una mejora en la forma en que operan nuestras instalaciones, sino que refleja una visión compartida sobre el futuro, donde el deporte y la sostenibilidad van de la mano. Este acuerdo con Colbún reafirma que estamos avanzando en esa dirección”, afirmó.

El subsecretario de Deportes, Andrés Otero, también destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “El deporte es un motor de transformación social. Esta alianza permite hacer más eficiente el consumo de energía y contribuir al cuidado del medioambiente, al mismo tiempo que fortalece el desarrollo deportivo. Este trabajo conjunto complementa el apoyo del Estado a nuestros deportistas para que cuenten con mejores herramientas para representar a Chile”, indicó.