Copa Legendaria by JugaBet: juega por $1.000.000 en el Claro Arena este 11 de julio

JugaBet montó un evento con formato de Mundial para que cualquier equipo amateur se sienta profesional por un día.

¿Siempre soñaste con saltar a una cancha de primer nivel, con árbitros oficiales y el rugido de un estadio de verdad? Este sábado 11 de julio ese sueño se hace realidad. JugaBet organiza la Copa Legendaria, un torneo de fútbol 5vs5 en el Claro Arena de Santiago, con inscripción 100% gratuita y un premio mayor de $1.000.000 para el equipo campeón.

Son solo 32 cupos y se están llenando rápido. Si tienes un grupo de amigos con ganas de vivir la experiencia de su vida, este es el momento de armar el equipo y anotarse.

Todo lo que necesitas saber

La Copa Legendaria no es una pichanga cualquiera. JugaBet montó un evento con formato de Mundial para que cualquier equipo amateur se sienta profesional por un día. Estos son los datos clave:

Qué: torneo de fútbol 5vs5, formato Copa (fase de grupos + eliminación directa).

Cuándo: sábado 11 de julio, de 10:00 a 16:00 hrs.

Dónde: Claro Arena, Santiago.

Cupos: 32 equipos, ni uno más.

Edad: solo para mayores de 18 años.

Premio: $1.000.000 para los campeones.

Inscripción: gratis.

El formato garantiza acción de principio a fin. Primero se juega una fase de grupos donde todos los equipos suman minutos y goles, y luego los mejores avanzan a la eliminación directa, esa instancia de mata o muere donde cada jugada vale oro. Es el tipo de torneo en el que un equipo humilde puede transformarse en leyenda en cuestión de horas.

JugaBet presenta la Copa Legendaria

Además, al concentrarse todo en una sola jornada, la Copa Legendaria tiene el ritmo vibrante de un campeonato relámpago. No hay que esperar semanas entre partidos: el sábado 11 de julio se define todo, desde el primer pitazo de la mañana hasta la gran final de la tarde. Esa intensidad convierte al torneo en una fiesta del fútbol que se vive de corrido, con la adrenalina siempre al máximo.

Vive el fútbol como un profesional

Lo que hace especial a la Copa Legendaria es el nivel de la producción. Olvídate de las canchas improvisadas: acá te esperan árbitros oficiales, camarines profesionales, túnel de salida a la cancha y una ambientación de estadio real. Desde el momento en que pisas el Claro Arena, la sensación es la de un jugador de primera división a punto de disputar una final.

Es la oportunidad perfecta para sacarse la espina, cumplir el sueño de la infancia y, de paso, competir por un premio que puede cambiar el fin de semana de cualquiera. Y todo esto sin pagar un peso de inscripción.

Inscripción gratis: el único requisito

La entrada a la Copa Legendaria es completamente gratuita, pero hay una condición simple: todos los jugadores de tu equipo deben tener una cuenta activa en JugaBet. Al momento de anotarte vas a necesitar ingresar el ID de cuenta de cada integrante, así que conviene tener ese dato a mano antes de completar el formulario.

Si alguno de tus compañeros todavía no tiene cuenta, crearla toma solo un par de minutos. Reúne a tu equipo, junta los ID y completa la inscripción de una sola vez para asegurar el cupo.

Los cupos son limitados: no te quedes afuera

Con solo 32 equipos disponibles, la Copa Legendaria es un evento exclusivo. Cada temporada de torneos amateur en Santiago demuestra lo rápido que vuelan los cupos cuando el premio y la producción están a la altura, y esta no será la excepción.

No dejes que otro equipo se quede con tu lugar. Reúne a los cracks de siempre, define quién va al arco y prepárate para vivir un sábado inolvidable en el Claro Arena. Ya sea que juegues cada semana o que hace tiempo no te pones los cortos, este torneo es la excusa perfecta para volver a sentir la magia del fútbol en un escenario de lujo.

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La Copa Legendaria by JugaBet combina todo lo que un fanático del fútbol puede pedir: una sede de primer nivel, un formato emocionante, un premio que vale la pena y la posibilidad de vivirlo junto a tus amigos. Es gratis, es único y ocurre una sola vez este sábado. La pregunta ya no es si vas a jugar, sino con qué equipo vas a subir a la cancha.

Arma tu equipo, registra a tus jugadores y empieza a calentar. Completa el formulario de inscripción aquí: https://forms.gle/ukahhgvP38t89RJg8