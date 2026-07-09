Luego que el organismo sudamericano "perdiera" el gallito y el duelo se juegue en España, estallaron los hinchas nacionales contra Pablo Milad y compañía.

Polémica en Wanderers Sub 20. Pese a los esfuerzos por llevar a Valparaíso la final Intercontinental ante Real Madrid, la definición que antes se jugaba en Sudamérica ahora será en el Santiago Bernabéu.

El próximo 19 de septiembre será la cita, donde las críticas apuntaron a la Federación de Chile y Conmebol. Reinaldo Sánchez disparó contra todos tras perder el gallito y tener que ir a jugar a Europa.

“No se va a jugar en Valparaíso en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, apuntó.

Federación de Chile felicita a Conmebol justo tras caso Wanderers

Desde la Federación de Chile emitieron un comunicado por el aniversario de la Conmebol, llenándolos de loas por su trabajo durante años. El mensaje llega horas después de que el organismo “perdió” la localía de Wanderers ante Real Madrid.

“Desde la Federación de Fútbol de Chile, extendemos nuestro afectuoso saludo para la Conmebol, que hoy celebra 110 años de historia, compromiso y desarrollo del fútbol sudamericano ¡Felices 110° Aniversario!”, tecleó la cuenta oficial de la Roja.

Entre los comentarios al post también le sacaron en cara a la organización que mandata Pablo Milad el hecho de que Conmebol los dejó fuera del Mundial 2030 como anfitriones. Los hinchas no le dejaron pasar la gestión al líder de la ANFP y la federación.

Por ahora la decisión está tomada y Santiago Wanderers Sub 20 y su similiar de Real Madrid jugará la Copa Intercontinental el 19 de septiembre en España. El mítico Santiago Bernabéu será la casa del esperado y polémico duelo para los porteños.

El post chileno a Conmebol y los furiosos comentarios: