El arquero está en el ojo del huracán tras el error que dejó al equipo de Marcelo Bielsa eliminado de la Copa del Mundo.

Los coletazos de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 no se detienen, puesto que el paso por el equipo charrúa en América del Norte no dejó indiferente a nadie.

El equipo de Marcelo Bielsa fracasó en la Copa del Mundo, donde apenas empató con Arabia Saudita y Cabo Verde, más una derrota por 1-0 ante España, que dejó al cuadro celeste sin chances de avanzar.

Uno de los grandes protagonistas del revés uruguayo fue el arquero Fernando Muslera, quien derechamente le regaló el gol a Álex Baena en el tercer partido y luego pidió ser reemplazado, porque no estaba en condiciones de terminar el encuentro ante los españoles.

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Andrés Scotti defiende a Fernando Muslera tras papelón en el Mundial

Los hinchas y la prensa uruguaya se fueron en picada contra Fernando Muslera, sin embargo, el meta de 40 años tiene apoyo y un ex capitán de Colo Colo salió a respaldar al portero.

El otrora defensor de la Celeste Andrés Scotti habló del portero y respaldó su fuerte decisión, de pedir ser reemplazado en el entretiempo tras su grosero error contra España.

El feo error de Fernando Muslera en Uruguay. (Photo by David Ramos/Getty Images)

“Sos humano y con un coraje poco común y admirable; dejarle el lugar a un compañero cuando no te sentías bien para seguir, eso es pensar en lo colectivo por sobre lo individual”, le dijo el ex albo a Muslera.

La polémica eliminación de Uruguay en el Mundial tendrá un nuevo capítulo este martes, porque Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa desde las 17:00 horas de Chile y se espera que sea su despedida del elenco charrúa.

En síntesis

Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa este martes para definir su salida de Uruguay.

dará una conferencia de prensa este martes para definir su salida de Uruguay. El arquero Fernando Muslera pidió ser reemplazado tras cometer un error ante España.

pidió ser reemplazado tras cometer un error ante España. Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras empatar dos partidos y perder ante España.