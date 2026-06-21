Luis de la Fuente analizó lo que fue la gran actuación de sus dirigidos en el 4-0 sobre los árabes en Atlanta. “Nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante”, declaró.

España pudo dar un golpe a la mesa en su segundo partido en este Mundial 2026. Tras el decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde, el vigente campeón de Europa goleó por 4-0 a Arabia Saudita y se puso en lo más alto del Grupo H.

Uno que se tomó una suerte de revancha personal tras esta buena victoria fue Luis de la Fuente, entrenador del combinado español, quien tras el partido disparó contra los que más criticaron su acción en el debut mundialista.

“A nadie le gusta que duden de su trabajo y su capacidad. La reacción de los jugadores también es lógica. Golpe en la mesa, reivindicarnos y dar continuidad a un proyecto que viene de hace tiempo”, declaró luego de 4-0 a favor.

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Además, el DT español alabó el primer partido como titular de Luis de la Fuente, de quien aseguró que “está en perfectas condiciones para acometer partidos completos. Qué vamos a decir de su calidad. Obviamente había que ver cómo se desarrollaba el encuentro pero hoy era un paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas”.

“Rodrigo ha hecho también un partido fantástico, los dos centrales extraordinarios. Oyarzabal había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo, pero tiene siempre un rendimiento excepcional”, agregó.

Luis de la Fuente pudo golear en su segundo partido con España en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, De la Fuente afirmó que “los partidos sin diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y sobre todo que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro”,

El próximo partido de España en el Mundial 2026 será ante Uruguay el viernes 26 de junio a las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Guadalajara de México.

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En síntesis