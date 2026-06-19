Lamine Yamal, recién recuperado de una lesión muscular, explicó por qué no está para jugar un partido entero en el Mundial 2026.

España se sacude del amargo debut contra Cabo Verde y pone toda su atención para el duelo contra Arabia Saudita en la segunda fecha del Mundial 2026. En la previa, Lamine Yamal habló y dejó un importante mensaje.

“Estoy preparado para lo que el míster quiera, pero no estoy para un partido entero”, dijo el delantero del Barcelona. Contra los africanos, jugó 20 minutos, recién recuperado de una lesión muscular.

“Me encuentro muy bien. Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas del domingo. Estoy preparado para lo que el míster quiera, aunque estar bien no significa que vaya a jugar“, sumó también.

“Creo que es muy pronto para jugar un partido entero. Es innecesario. Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido completo”, aclaró el jugador de España.

Lamine Yamal dijo que “tiene ganas” para el domingo, pero mandó un aviso | Getty Images

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Lamine Yamal manda un aviso en España tras recuperarse de su lesión

Además, recordó el miedo que sintió cuando se lesionó en abril. “Soy sincero. Obviamente piensas en tu equipo, pero el Mundial es lo que tienes en la cabeza. Lo primero que pensé cuando me lesioné fue eso”, explicó.

“Nunca me había lesionado y este año he tenido lesiones que me han dejado fuera. Todo eso te ayuda a madurar”, agregó también.

El partido entre España y Arabia Saudita está programado para este domingo 21 de junio a las 12:00 horas. Después, vendrá el cierre de la fase de grupos contra Uruguay el viernes 26.