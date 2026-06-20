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Fútbol Internacional

Países Bajos vs Suecia: minuto a minuto en vivo, goles y dónde ver el partidazo del grupo F del Mundial 2026

Dos potentes selecciones europeas se miden en Houston, donde la Naranja Mecánica está obligada a sumar ante el líder del grupo F, que mete miedo en el torneo.

Por Nelson Martinez

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Alerta de partidazo en Houston, con dos candidatos a ganar el grupo.
© Getty.Alerta de partidazo en Houston, con dos candidatos a ganar el grupo.

El Mundial 2026 tiene un partidazo en jornada de día sábado. Ahí se enfrentarán las selecciones de Países Bajos y Suecia, dos candidatos a pelear el grupo, que también componen Japón y Túnez.

La Naranja Mecánica llega como uno de los equipos que mete miedo para levantar su primera Copa del Mundo, aunque dejó dudas tras el 2-2 en el debut ante los nipones. Pese a eso, están cargados de figuras en su equipo.

Por su parte, Suecia le prende velitas al goleador Viktor Gyökeres, quien llega de gran temporada en el Arsenal. Los amarillos vienen de golear 5-1 a Túnez en el debut, por lo que previo a la fecha dos son líderes exclusivos del grupo F.

Minuto a minuto:

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