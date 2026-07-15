Carlos Bueno, jugador que pasó por el Romántico Viajero, los Cruzados y anotó 13 goles en la Celeste, criticó al plantel del Loco y aconsejó a Cachavacha Forlán para diferenciarse del rosarino.

Este exdelantero uruguayo que jugó en dos clubes grandes de Chile y devino en entrenador analizó largo y tendido lo hecho por Marcelo Bielsa en el Mundial 2026. Lo hizo en una entrevista con El Espectador Deportes, donde desmenuzó varias cosas en torno a la Celeste.

Se trata de Carlos Bueno, quien primero pasó por Universidad de Chile, donde llegó para suplir la salida de su compatriota Juan Manuel Olivera a Arabia Saudita en 2010. Marcó ocho goles en 21 partidos por el Romántico Viajero. Y a los Cruzados llegó tres años más tarde.

También por un coterráneo: Martín Lasarte, quien dirigía a la Franja y curiosamente después fue campeón en los azules. En la Católica, Bueno marcó cinco tantos en 12 encuentros. Charly Good jugó en Peñarol de su país e incluso en el Paris Saint-Germain de Francia mucho tiempo antes que fuera la súper potencia de hoy en día.

Carlos Bueno festeja un gol frente a Huachipato. (Andrés Piña | Photosport).

Actualmente, Bueno dirige a Artigas, el club de su ciudad natal y donde firmó un contrato por un año hasta diciembre de 2026. Y abordó una de las cosas que dejó la extensa rueda de prensa con la que el Loco Bielsa se despidió del combinado charrúa: la petición del plantel de reducir la duración de las charlas.

Carlos Bueno celebra un gol que convirtió en la UC en Talcahuano. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Pregúntenle a Julio Ribas (N. de la R: DT que tuvo en Peñarol) cuánto duraban las charlas que daba. Pero esa es otra época. A mis jugadores les paso poca información porque están en otra”, manifestó Bueno en el citado programa charrúa.

De todas maneras, también les dejó un raspacachos a los 26 futbolistas llamados por Bielsa a la Copa del Mundo. “Quejarse de las charlas del entrenador es una falta de profesionalismo tremenda”, sentenció el artiguense sobre esta conducta de los pupilos del Loco.

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Carlos Bueno aconseja a Forlán para no seguir el ejemplo de Bielsa que detonó a Uruguay en el Mundial

El ex U de Chile y UCCarlos Bueno sabe que después del Mundial 2026, será Diego Forlán quien tome interinamente el testimonio dejado por Marcelo Bielsa en Uruguay. Y que Cachavacha será también el seleccionador Sub 20. “Es una forma de apaciguar las cosas”, dijo.

“No sé cómo le irá, pero hay que apoyarlo. No tiene un pasado como técnico que lo ampare, pero lo tenemos que apoyar. Va a absorber la presión de muchas figuras y lo van a respetar mucho. Los jugadores de Uruguay van a jugar tranquilos”, apuntó Bueno.

Diego Forlán dirigió a Peñarol y no tuvo mucho éxito. (Kevin Dietsch/Getty Images).

Algo conoce de eso: jugó 24 partidos por el combinado adulto uruguayo y anotó 13 goles. “Me parece bastante bueno que le den la oportunidad. Forlán también vivió el proceso, me imagino que no va a actuar como Bielsa. Tomará un mate, charlará y comerá asado con los chicos”, expuso Carlos Bueno.

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Y agregó que “al uruguayo le gusta el mimo, que le converses un rato. Y creo que con Diego lo van a encontrar. La carrera futbolística de Diego es mucho más importante de lo que es como técnico”. Serán al menos seis encuentros amistosos los que Forlán tendrá a cargo de la Celeste. El tiempo dirá…