La planificación de la intertemporada no dejó conforme a los hinchas ni ex jugadores, quienes piden más físico y amistosos.

Universidad de Chile completó su tercera jornada de intertemporada en el Centro Deportivo Azul, la que contó con exámenes médicos para revisar el estado de todo el plantel de jugadores del técnico Fernando Gago.

En ese sentido, le llamó la atención a los hinchas la planificación de los azules en su puesta a punto, teniendo en cuenta que era el momento que el técnico argentino destinó a trabajar físicamente al plantel.

Sin jornadas dobles, además sin amistosos programados, la U mira a los lejos el 26 de julio, cuando vuelvan a la Liga de Primera 2026 visitando al Audax Italiano por la fecha 16.

Algo que divide a los ex jugadores de la U, quienes en conversación con Redgol, por un lado, apuntan a Gago por lo poco de trabajo que están realizando, mientras que otro respalda teniendo en base el conocimiento de los jugadores.

La U trabaja en un turno cada día en el CDA. Foto: U de Chile.

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Cristián Olguín: “Me parece mal planificado por Gago”

Cristián “Cepillín” Olguín se decepcionó de inmediato de la intertemporada que está realizando Universidad de Chile, la que, según su apreciación, está lejos de un equipo que quiere pelear el título.

“Me parece que mal planificado, se supone que tienen que trabajar, al menos, dos veces al día, porque el equipo no dio el ancho, no juega bien, se tiene que poner a punto, tiene que jugar amistosos para llegar de buena manera en el torneo oficial”, explicó.

En ese sentido, en tono de broma, deja en claro que hay un problema con la forma que tiene Gago en afrontar estas decisiones, la que, incluso, le recuerdan a Ricardo Gareca en la selección chilena.

“Se está pareciendo mucho al flojo de Gareca que no hacía nada y después eso se ve reflejado en los partidos. Todos los hinchas azules estamos disconformes, tiene que poner a punto al equipo, los últimos partidos dejó mucho que desear”, precisó.

Los azules trabajan para el reestreno el 26 de julio ante Audax Italiano. Foto: U de Chile.

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Cate Ibarra: “Hay que aprovechar de trabajar lo de ser un equipo intenso”

Para Manuel Ibarra es muy importante ocupar estos momentos con Universidad de Chile, de manera de trabajar el fondo físico, aunque cree que la única explicación sea para cuidar a los lesionados.

“Puede estar recuperando jugadores que venían de lesiones importantes, con un trabajo específico de inicio, no lo puedo interpretar de otra forma”, comentó.

“Porque en esta intertemporada se necesita un trabajo físico, con jugadores que no hicieron buena pretemporada. Pero quizás es recuperar jugadores, si no es así es muy raro, porque hay que aprovechar de poner a punto y trabajar lo que dijo en un inicio, lo de ser un equipo intenso”, detalló.

Marcelo Díaz trabaja en la pretemporada de la U. Foto: U de Chile.

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Pato Mardones: “Gago sabe manejar y tiene su evaluación de la U”

Por último el histórico Patricio Mardones llama a la calma a los hinchas de Universidad de Chile, pidiendo confianza en la planificación de Fernando Gago en este momento.

“Fernando Gago sabe manejar, creo que ha visto y realizó su evaluación que lo lleva a tomar esta decisión. Creo que tiene un cuerpo técnico futbolizado y tiene que haber planificado con anticipación, detalla.

Por lo mismo, deja en claro que no hay que desesperarse y confiar que todo avanza según la planificación realizada por el argentino y su cuerpo técnico para mejorar a la U.

Mira las tareas de Gago en U de Chile: