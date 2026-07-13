Mientras Gago se queda en el CDA con los azules, Ortiz trabaja en triple jornada con los albos en Colombia.

Las comparaciones siempre son difíciles de digerir, pero cuando son entre los trabajos de intertemporada de Universidad de Chile y Colo Colo, deja en llamas a los hinchas.

Esto, porque se han conocido detalles de los trabajos de mitad de temporada de ambos planteles, donde hay importantes diferencias, partiendo que los albos viajaron a Colombia para jugar un amistoso.

Por su parte, la U se quedó en el Centro Deportivo Azul, descartando, al menos en su primer semana, jornadas doble de trabajo, algo que pedían a gritos sus seguidores.

Colo Colo viajó a Colombia para su intertemporada.

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La dispar intertemporada de Colo Colo y la U

Universidad de Chile comenzó el sábado su intertemporada, donde, según informó el sitio Emisora Bullanguera, en la primera semana, no se consideraron jornadas doble de entrenamiento en el CDA.

En ese sentido, puntualizan en que los azules tendrán libre la jornada del miércoles y domingo, además que, por el momento, no se consideran partidos amistosos con Fernando Gago.

A diferencia de lo que anunció radio Cooperativa con Fernando Ortiz en Colo Colo, quienes se trasladaron a Colombia para trabajar su intertemporada, además que jugarán un amistoso ante Millonarios.

En detalle, según el mismo medio citado, hay jornadas triple de entrenamiento, aprovechando que los jugadores estarán totalmente concentrados en su visita al país cafetero.

Por lo mismo, los hinchas de ambos planteles se dividen con los detalles, donde los azules creen que se vuelven a quedar atrás en la pelea por el título que, se supone, quieren dar en la Liga de Primera 2026.

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Video de Colo Colo viajó a Colombia: