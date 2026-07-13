Uno de los puntos que sorprende a los hinchas azules es la recuperación de los lesionados, que apuntan al regreso de la Liga de Primera.

Universidad de Chile regresó a los entrenamientos, con una intertemporada que deja dudas en los hinchas, teniendo en cuenta que no se ven amistoso ni jornadas dobles por delante en la planificación del técnico Fernando Gago.

Pero hay una situación que ilusiona a los hinchas azules, que tiene que ver con los regresos a las prácticas de los referentes, quienes estuvieron ausentes por lesiones.

Así se pudo ver en las plataformas digitales de la U, done se ha visto entrenando a la par de sus compañeros a Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y hasta a Cristopher Toselli.

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz entrenan a la par en la U. Foto: U de Chile.

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Charles Aránguiz y Eduardo Vargas retornan en la U

Uno de los puntos que más complicó a Universidad de Chile en el primer semestre tuvo que ver con la gran cantidad de lesionados, los que llegaron a 19 jugadores del plantel que tuvieron que pasar por el hospital azul.

Por lo mismo, los hinchas esperan que para el regreso de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, cuando visiten al Audax Italiano el 26 de julio, puedan tener de regreso a todos los titulares.

En ese sentido, la U ha mostrado desde la jornada del sábado los avances de sus entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, con Charles Aránguiz trabajando con balón con sus compañeros.

Otros como Eduardo Vargas también aparecen totalmente recuperados, incluso el portero Toselli haciendo su labor junto a Gabriel Castellón en los entrenamientos privados de la U.

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