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Mundial 2026

El chileno Ricardo Rodríguez ya espera a Argentina en el Mundial con Suiza: “Tienen a Messi, al mejor”

El seleccionado suizo de madre chilena, Ricardo Rodríguez, elogió a Colombia tras vencerla en octavos de final y ya espera a Argentina y Lionel Messi.

Por Diego Jeria

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En perfecto español: el suizo-chileno elogia a Argentina y Messi, próximo rival en el Mundial.
© Getty ImagesEn perfecto español: el suizo-chileno elogia a Argentina y Messi, próximo rival en el Mundial.

La selección de Suiza ya está en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 y no la tendrá fácil. Los helvéticos dejaron en el camino a Colombia por penales y ahora deben derrotar a la Argentina de Lionel Messi si quieren seguir camino a las semifinales.

Tras la victoria, el lateral izquierdo de los europeos y de sangre chilena, Ricardo Rodríguez, analizó el compromiso contra los cafetaleros y deja elogios para La Albiceleste y Messi.

Fue un partido muy intenso, pudimos ganar los dos, pero la suerte estuvo un poquito de nuestra parte. Ellos lo hicieron muy bien, pero nosotros competimos muy, muy bien“, dijo Rodríguez en conversación con DSports.

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Los elogios de Rodríguez a Argentina y Messi

El zaguero agregó que “al final en los penaltis siempre tienes un ganador y un perdedor, y logramos vencer nosotros. Colombia juega bien, es un buen equipo, con grandes jugadores“.

El chileno Ricardo Rodríguez elogia a Argentina y Messi a espera del próximo rival de Suiza.

El chileno Ricardo Rodríguez elogia a Argentina y Messi a espera del próximo rival de Suiza.

Por último, sentenció sincero sobre su próximo rival que “Argentina es un equipazo, de jugadores muy fuertes. Tienen un buen entrenador, pero sabemos cómo juegan. Pero es un muy buen equipo. ¿Tienen a Messi? Tienen al mejor, sí“.

Cabe recordar que Suiza y Colombia se fueron al alargue empatados sin goles y ya en los penales se impusieron por 4-3 con el gol definitivo de Rubén Vargas.

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Rodríguez Araya, de 33 años, nació en Zúrich de padre español y madre chilena. En su carrera ha vestido las camisetas del Zúrich, Wolfsburgo, AC Milan, PSV Eindhoven, Torino y el Real Betis de Manuel Pellegrini.

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Detalles:

-Suiza clasifica a cuartos 2026 tras vencer 4-3 en penales a Colombia.

-Ricardo Rodríguez enfrentará con la selección helvética a la Argentina de Messi.

-Rubén Vargas anotó el penal definitivo tras el empate sin goles en el alargue.

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