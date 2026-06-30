El equipo dirigido por Manuel Pellegrini oficializó una reestructuración de su plantel y confirmó la salida de Ricardo Rodríguez.

Mientras el Mundial sigue en pleno desarrollo, el mercado de fichajes también comienza a tomar fuerza. En ese contexto, el Real Betis anunció una importante reestructuración de su plantel con la salida de tres jugadores, entre ellos un futbolista chileno.

El conjunto dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini ya empezó a planificar la segunda parte de la temporada y confirmó que Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Chimy Ávila no continuarán vistiendo la camiseta verdiblanca.

Las salidas del Betis

A través de un comunicado oficial, el club explicó que tanto Rodríguez como Bakambu dejarán la institución tras finalizar sus respectivos contratos, los cuales no serán renovados.

En tanto, en el caso de Ávila, Betis informó que hizo efectiva la cláusula contemplada en su vínculo para poner fin anticipadamente a la relación contractual, pese a que aún le restaba una temporada de contrato.

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El presente de Ricardo Rodríguez

El jugador suizo de madre chilena se encuentra disputando el Mundial con la selección de Suiza, donde clasificaron a los dieciseisavos de final y se enfrentarán a Argelia el próximo jueves.

En declaraciones recogidas por Agencia EFE, el jugador fue consultado sobre su futuro tras salir del Betis, donde señaló que “seguir en España también es una opción”.

Ricardo Rodríguez quedó libre en pleno Mundial. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Rodríguez, de 33 años, también habló sobre la posibilidad de que este sea su último mundial junto a Suiza. “En el fútbol nunca se sabe, puede que sea el último Mundial o puede que no. Intento disfrutar de cada partido como si fuera el último”.

En síntesis: