Semifinales históricas: los cuatro mejores del ranking FIFA buscan la final del Mundial

Francia jugará ante España y Argentina hará lo propio ante Inglaterra: solo los vencedores jugarán en la gran final que se disputará en New York.

El Mundial de 2026 ha llegado a una instancia de semifinales verdaderamente histórica. Por primera vez desde que se introdujo el ranking de la FIFA en 1992, las cuatro selecciones mejor clasificadas del planeta —Argentina (1°), España (2°), Francia (3°) e Inglaterra (4°)— han acaparado los boletos para la penúltima ronda.

Este dominio absoluto de las potencias del fútbol mundial asegura dos cruces de proporciones épicas en la búsqueda del ansiado pase a la gran final del próximo 19 de julio.

El primer gran choque pondrá frente a frente a Francia y España, un duelo que garantiza un contraste de estilos y máxima tensión. El conjunto galo ha demostrado un control y una solvencia envidiables a lo largo del certamen, llegando a esta instancia tras despachar a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final.

Por su parte, la selección española ha construido su camino a base de solidez defensiva y resiliencia, recibiendo apenas un gol en sus tres partidos de eliminación directa, mientras que ha logrado convertir en seis ocasiones para dejar en el camino a rivales como Portugal y Bélgica.

Las estadísticas individuales de esta primera llave giran indiscutiblemente en torno a Kylian Mbappé. El capitán francés lidera actualmente la carrera por la Bota de Oro con 8 goles y 3 asistencias, y ya acumula la asombrosa cifra de 20 tantos en la historia de los mundiales.

La clave táctica del encuentro pasará por la capacidad del bloque defensivo español para neutralizar el poderío de Mbappé y de una ofensiva francesa que ha sabido golpear en los momentos precisos sin desarmar su propia estructura.

Mbappé marcó un gol ante Marruecos en el Mundial

El partido comienza a las 15:00 del día martes y también lo estará viendo la Familia Torres que está en todas con su dúo Pack Entel.

Argentina tiene a Messi: difícil duelo ante Inglaterra

Por el otro lado del cuadro, el mundo se paralizará con el reencuentro de una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte: Argentina contra Inglaterra.

Ambas escuadras llegan a este compromiso tras sobrevivir a agónicos duelos de cuartos de final que se definieron en la prórroga. La selección campeona defensora superó a Suiza por 3-1, mientras que el conjunto de los “Tres Leones” logró una dramática remontada de 2-1 ante Noruega, impulsados por un doblete salvador de un inspirado Jude Bellingham.

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En términos estadísticos, Argentina llega con la ofensiva más explosiva de los semifinalistas, habiendo anotado exactamente tres goles en cada uno de sus tres partidos de la fase eliminatoria (9 en total).

“Sigue la semifinal del Mundial en casa con el mejor dúo pack de Entel”

Lionel Messi sigue agigantando su leyenda: iguala a Mbappé con 8 gritos en el torneo y ha elevado su récord como máximo goleador histórico de los mundiales a 21 tantos. Inglaterra, por el contrario, ha mostrado cierta fragilidad; aunque Bellingham ya suma 6 goles y el equipo acumula 7 en los cruces directos, los ingleses han concedido goles en cada una de las rondas eliminatorias, un factor que la delantera albiceleste buscará explotar.

Estas semifinales no solo definirán a los contendientes por el máximo título mundial, sino que también son el escenario de batallas estadísticas sin precedentes.

Con las cuatro mejores selecciones del globo según la FIFA, una lucha encarnizada por la Bota de Oro entre Messi y Mbappé, y el peso de la historia en cada enfrentamiento, el certamen de 2026 está listo para regalar dos partidos inolvidables.

Las claves tácticas están sobre la mesa, pero será la ejecución en el campo la que decida quiénes tendrán el honor de disputar la gloria eterna en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.