“Queremos a Argentina, aunque sea más difícil”: España ya no le teme a nada en el Mundial

España le ganó a Francia y ahora quiere jugar la final contra Argentina, señalando que ganársela a Messi sería "el partido que siempre soñamos".

España dio una lección de fútbol en semis del Mundial 2026 para derrotar a Francia, selección que venía embalada y parecía ser el gran favorito para quedarse con el título.

Por eso es que los hispanos ya no tienen miedo. Al punto de que para la final piden enfrentarse a Argentina, elenco que a priori es más poderoso que Inglaterra.

Así lo señala el diario deportivo Marca, el más popular de España, que en un artículo manifiesta que “nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”.

Luego agregan que “queremos a Argentina, ¿verdad? Aunque sea más difícil. Porque mola más. Porque a Inglaterra ya la vimos en la Eurocopa. Contra Messi. Contra la hinchada más loca del mundo“, señalan.

De hecho, aseguran que es un encuentro que quedó pendiente hace pocos meses. “La Finalissima que no se pudo jugar en marzo. El 19 de julio. En Nueva Jersey. El partido que siempre soñamos”, indican.

Elogios al entrenador Luis De la Fuente

Quien se ha ganado los aplausos en España es el entrenador Luis De la Fuente, quien ha metido mano en el equipo dejando afuera por ejemplo a Pedri, lo que le ha resultado perfecto.

“Todo el mérito para De la Fuente, que ha creado una obra maravillosa y que planteó un partido perfecto. Ni una fisura en el equipo español”, manifiestan.

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De hecho indican que los franceses fueron una lágrima. “Mbappé enjaulado. Olise a 60 metros de la portería. Barcolá y Dembélé devorados por Porro y Cucurellas, que convirtieron su banda en una reserva natural”, destacan.

Finalmente establecen que “España es una tortura para Francia” y que fue “el museo del terror” debido a la posesión de pelota. “Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque y toque. Y los franceses corriendo detrás“, señalan.