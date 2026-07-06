Tras quedar relegado al banco de suplentes y no ser citado desde mayo, el guardameta ecuatoriano estaría viviendo sus últimos días en el cuadro minero.

Cobresal continúa moviendo su plantel de cara al segundo semestre con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla de posiciones. En ese contexto, todo indica que el arquero Jorge Pinos estaría cerca de dejar el conjunto minero.

Recientemente, el club oficializó las incorporaciones de Matías Olguín, Felipe Villagrán y Janpol Morales. Precisamente, la llegada del delantero panameño significó la utilización de un cupo de extranjero, situación que podría provocar movimientos en la conformación del plantel.

El guardameta ecuatoriano arribó a Cobresal para la temporada 2025 y tuvo un destacado comienzo defendiendo el arco minero. Sin embargo, durante este 2026 perdió terreno en la consideración técnica y apenas ha disputado seis partidos por la Liga de Primera. Además, no es citado desde mayo.

El motivo de la salida de Jorge Pinos de Cobresal

El equipo sumó a un arquero y a un extranjero entre sus refuerzos, por lo que es claro que Pinos ya no tiene espacio en la escuadra minera.

En ese contexto, AS entregó detalles de los motivos que tienen fuera al portero. “Al entrenador Gustavo Huerta se le cruzó por un tema extrafutbolístico, algo relacionado con la convivencia”.

Jorge Pinos saldría pronto de Cobresal/Photosport

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Añadiendo que, fuentes le afirmaron que “no era una cosa mala, pero es algo puntual que al DT no le gustó y lo cortó. En el fondo es solo ego”.

Asimismo, señalan que el club ya trabaja en un acuerdo para rescindir su contrato. “En un momento lo mandaron a entrenar en doble jornada y ahí se metió el Sifup porque era un castigo… Todo esto te derrumba en lo anímico”, señalan.

En síntesis: