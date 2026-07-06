El Bicho contó una anécdota sobre su viaje en un avión en el que había una azafata argentina. ¿Todo por Messi?

Otro cruce eléctrico del Mundial 2026 nos espera este lunes. España y Portugal se verán las caras por los octavos de final, en lo que podría ser el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

Es por esto último que el propio CR7 se dio tiempo de tener una conferencia de prensa para sí y respondió todas las preguntas de la prensa. Fiel a su estilo, el luso tuvo intervenciones entretenidas y llenas de sinceridad.

Una de las cosas que más llamó la atención fue la historia que contó respecto a una azafata en el vuelo con la Selección de Portugal. Esto, tras la pregunta de una periodista argentina.

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Historia de aviones: Cristiano y la azafata argentina

Lo primero que recalcó Cristiano Ronaldo tras la pregunta de la periodista argentina fue la frase “último Mundial“. Esto, porque para el Bicho hay muchos que disfrutan con que esta sea su aventura concluyente en una Copa del Mundo. Fue allí que surgió la anécdota contada de primera mano por el portugués.

“Ayer, en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo sabía que era argentina por la manera en que me miró. Le dije: ‘yo sé que tú eres argentina’. Y me dijo: ‘¿Cómo sabes?'”, empezó contando Cristiano Ronaldo.

“Ella me miró y desvió los ojos muy rápido. Eso significa que no le gusta Cristiano Ronaldo“, agregó, sonriendo y asegurando que no tiene problema alguno con el país de Lionel Messi.

Cristiano es una máquina física a sus 41 años | Getty Images

“Fue en plan de broma. Mi mujer es argentina, de Buenos Aires, y obviamente tengo un cariño especial por este país. Por eso, todo está bien”, cerró el Bicho, quien no le rehuyó a la tensión de los haters y no mostró una pizca de falsa modestia.

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En resumen…

España y Portugal se enfrentarán este lunes por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que podría marcar la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de las citas mundialistas.

se enfrentarán este lunes por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que podría marcar la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de las citas mundialistas. El astro luso Cristiano Ronaldo protagonizó una distendida conferencia de prensa donde relató una divertida e incómoda anécdota con una azafata argentina durante el vuelo de su selección.

protagonizó una distendida conferencia de prensa donde relató una divertida e incómoda anécdota con una azafata argentina durante el vuelo de su selección. El delantero aclaró que todo fue una broma y reafirmó su cariño por Argentina, recordando que su esposa Georgina Rodríguez es originaria de Buenos Aires.