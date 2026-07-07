Los partidos que juegan en la recta final el certamen Messi, Mbappé y Haaland se disfrutan de mejor manera con buena comida.

Zapping y Just Burger anunciaron una alianza que conecta dos hábitos que se han vuelto parte del ritual futbolero: ver los partidos del Mundial en vivo y acompañarlos con hamburguesas. Justo para ver a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland en la recta final del torneo.

La promoción contempla beneficios cruzados para ambas comunidades: los usuarios activos de Zapping acceden a un 35% de descuento en Just Burger, mientras que quienes compren en la cadena pueden activar un mes gratis del Plan Fútbol de Zapping, la alternativa de la plataforma para seguir el contenido deportivo por internet.

El anuncio llega en un momento de alto consumo asociado al fútbol. El evento futbolero ás grande realizada hasta ahora, con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos, también se ha sentido fuera de la cancha.

Lionel Messi, figura del Mundial 2026

Alta demanda de comida durante los partidos del Mundial

Por ejemplo durante la primera fase del torneo, PedidosYa reportó una aceleración en los pedidos de comida y supermercado, con alzas durante los partidos y las hamburguesas entre las categorías más solicitadas para acompañar las transmisiones.

Zapping, por su parte, reforzó esta fiesta del futbol su vínculo con el deporte con el lanzamiento de Super Resolution, tecnología propia que mejora en tiempo real la calidad de imagen de las transmisiones, con escalado de señal muy superior a la alta definición y cerca de 300 milisegundos de latencia, según informó Diario Financiero.

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El Plan Fútbol incluye más de 75 canales y acceso a TNT Sports Premium, con disponibilidad desde celulares, tablets, Smart TVs y computador, además de funciones como Replay de hasta siete días y Modo Turbo.

Con esta alianza, ambas marcas se suman a una tendencia que ha marcado el Mundial 2026: los partidos se viven cada vez más como una experiencia de hogar amplificada por servicios digitales, donde la previa, el menú y el acceso al contenido deportivo se resuelven desde el celular.

La promoción estará disponible durante todo el periodo mundialista para usuarios de Zapping y clientes de Just Burger, a través de los canales habilitados por ambas marcas.