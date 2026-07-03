El entrenador de la Albirroja se despachó nuevamente frases para el bronce. Siempre con sus metáforas, le mandó recado a los galos.

Paraguay será el primer sudamericano en saltar a la cancha en los octavos de final del Mundial 2026. La Albirroja derribó a Alemania y ahora buscará la hazaña ante Francia, donde aseguran que nada es imposible.

Con miras al duelo de este sábado a las 15.00 horas de Chile, el DT Gustavo Alfaro dejó otras virales frases palpitando el encuentro. Siempre con sus metáforas a la hora de hablar de fútbol, el DT comparó a los galos con las tomentas que vio en su infancia.

“Soy un hombre de campo. En Rafaela (Argentina) venía una tormenta eléctrica y tenías que resguardarte donde sea porque no había pararrayos, la ciudad está llena de pararayos, pero en el campo hay que resguardarse y no debajo de un árbol, porque el rayo puede caer ahí”, partió diciendo entre sus versos.

Alfaro quiere frenar la tormenta con Paraguay

Después de su introducción sobre las tormentas, Gustavo Alfaro metió a Francia en el baile y dijo que Paraguay debe esquivar esos rayos para ganar el partido. El DT dejó atónita a la prensa en la conferencia previa al partido.

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“Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Sabes que se te avecina una tomenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos y eso se puede figurar en cómo será el partido”, lanzó.

Con miras al encuentro ante Mbappé y compañía, el entrenador argentino que dirige a la Albirroja prepara formación estelar. Con Miguel Almirón encabezando el equipo, Paraguay va rumbo a la hazaña.

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El XI estelar sería con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza y Diego Gómez; Gabriel Ávalos y Julio Enciso.