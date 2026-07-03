Con nueva labor social y viajando entre su país y Estados Unidos, uno que dejó huella en Chile apuesta por la Albirroja en la Copa del Mundo.

La selección de Paraguay tiene un importante desafío en octavos de final del Mundial 2026, luego del histórico triunfo ante Alemania. La albirroja se mide ahora ante Francia (sábado a las 17.00 horas), buscando seguir con los batacazos en el torneo.

Con miras al duelo ante la potencia gala, Rogelio Delgado tomó la palabra y le puso fichas a su selección junto a RedGol. El campeón con U de Chile en 1994, y que después fichó en Colo Colo, la tiene clara.

“Nuestras armas de repente no son las mismas armas que otras selecciones que son potencia mundial, pero son armas que desde los tiempos antiguos se utilizaban y servían. A falta de buen fútbol, nosotros sabemos luchar”, asegura.

Así vive Paraguay el Mundial 2026

Rogelio Delgado es recordado en el fútbol chileno, donde siempre repasa con cariño su etapa con la U. Eso sí, su corazón es totalmente albirrojo a la hora del Mundial 2026, donde apela a la mística de Paraguay ante Francia.

“Si no sufrimos en los partidos, no vale. Ese es el sello del paraguayo común, hay veces que las piernas no dan y no alcanzan, entonces el corazón lo tienes que arrastrar”, explica.

Sobre la hazaña ante Alemania, Delgado recuerda con nostalgia la tanda de penales, donde “la camiseta se tatúa un poco en la piel. Lo que hicieron el otro día los muchachos contra Alemania fue lo que siempre caracterizó a los equipos de la selección paraguaya”.

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Finalmente, el campeón con la U contó su nueva vida en Paraguay, mientras viaja entre su país y el Mundial 2026. Delgado cuenta “tengo un centro educativo con orientación deportiva y espiritual, en el cual la herramienta principal que usamos para formar son los valores este educativos del deporte en general”.