Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Colo Colo en la Supercopa de este domingo y cuatro días después se medirá contra Alianza Lima en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules accedieron a la instancia con marcador global parcial al momento de suspenderse la revancha contra Independiente, más el fallo de la Conmebol tras castigar al Rojo por los violentos incidentes en Avellaneda.

Y un histórico ex defensa de la U, campeón con los azules en el recordado título de 1994 fue durísimo con el Chuncho. El paraguayo Rogelio Delgado sostuvo que Universidad de Chile debió ser descalificada por la Conmebol, al igual que Independiente.

“Me sentí muy triste por lo que ocurrió en Avellaneda, lo único que puedo decir es eso… fue algo muy triste, muy penoso“, lanzó Delgado en conversación con La Tercera.

El dolor de Rogelio: “Unido sentimentalmente a los dos equipos”

Sobre la misma agregó que “no importa quién comenzó ni quién terminó y nada que se le parezca. Que haya sucedido eso es francamente lamentable“.

Rogelio Delgado cree que Conmebol debió eliminar a la U junto a Independiente.

“Yo creo que La U debería haber recibido la misma sanción que Independiente. Como te decía, para mí fue doloroso que eso haya ocurrido con esos dos equipos, porque estoy unido sentimentalmente a ellos“, explicó.

Rogelio Delgado concluyó que “deberían haber sido descalificados los dos o, tal vez, buscar otras formas de sanción. Aquí hay que mirar también que la organización de los partidos tiene que monitorear perfectamente que todo esté resguardado por la seguridad”.

Delgado jugó por Universidad de Chile entre 1992 y 1994 tras arribar al Caracol Azul desde Independiente. Convertido en ídolo del Chuncho, tras ser campeón con los estudiantiles fichó por Colo Colo en 1995, temporada en la que se retiró del fútbol.

