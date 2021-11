Este jueves a las 20:00 en el estadio Defensores del Chaco la selección de Paraguay recibirá a Chile en una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 donde ambas selecciones se juegan mucho en su camino para llegar a una nueva Copa del Mundo.

Redgol conversó en Asunción con Rogelio Delgado, ex defensor de la U y parte del mítico plantel que logró ganar un campeonato luego de 25 años y que valora de sobremanera a la selección chilena teniendo absoluta confianza en la Generación Dorada que tantas alegrías le ha dado a nuestro país.

"Yo valoro demasiado a los buenos futbolistas y Chile tiene tremendos futbolistas, como te decía antes y si dije eso por Paraguay con mas razón debo decirlo por Chile, porque Chile tiene tremendos futbolistas que si un día aparecen iluminados pueden ganarle al mejor de los equipos", afirmó.

Agregando que "conozco de cerca la carrera que han hecho los Vidal y compañía, creo que pueden en cualquier momento amargarle la tarde a cualquier equipo".

Consultado por un resultado para el partido entre Paraguay y nuestra selección, Rogelio Delgado utilizó el pasapalabra.

"Jajaja no es porque no te quiera contestar pero a mi los juegos de azar no me gustan mucho, ¿por qué razón? Porque en un porcentaje demasiado alto puedes equivocarte, creo que hoy llega mucho mejor Chile, tiene buenos jugadores, Paraguay tiene muy buenos jugadores por ahí el cambio de técnico puede de alguna forma remecer un carácter que estaba adormecido y puede hacer un tremendo partido, yo prefiero que sea eso, un gran partido", declaró.

Para el final, el Leon Paraguayo hace un análisis de lo que se viene en las Eliminatorias Sudamericanas. "Creo que en cada una de las fechas que sobran van a haber movimientos principales sobre todos de los últimos dos cupos, el cupo directo y el medio cupo que queda, entonces puede pasar todavía cualquier cosa", cerró.

