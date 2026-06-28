El jugador argentino selló su regreso al fútbol nacional y ya fue presentado en un club de Primera B.

El mercado de fichajes sigue tomando fuerza y uno de los movimientos confirmados en las últimas horas marca el regreso de un viejo conocido del fútbol chileno. Se trata del mediocampista argentino Facundo Juárez, quien volverá al país tras su paso por el fútbol argentino donde militó en Racing de Córdoba.

El volante fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de San Luis de Quillota, club que ya defendió durante la temporada 2025 y al que regresa para afrontar la segunda parte del campeonato.

A través de sus redes, el cuadro quillotano anunció su fichaje. “Sí, es el Facu y está de vuelta. Facundo Juárez se viste nuevamente con nuestros colores para el Ascenso. ¡Bienvenido de nuevo!”.

El presente de San Luis

El cuadro marcha en el sexto lugar de la tabla de posiciones, por lo que en la segunda vuelta buscará seguir en la lucha por el ascenso a la máxima división del fútbol chileno. Con 23 puntos en la primera rueda, el equipo está a solo 6 puntos de Cobreloa, el puntero con 29 puntos.

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La carrera de Facundo Juárez

Juárez también dejó huella en Deportes Limache, equipo con el que logró el histórico ascenso a Primera División en 2024.

El argentino inició su carrera en Mitre de Santiago del Estero y luego emigró al fútbol mexicano, donde defendió las camisetas de Celaya FC y Dorados de Sinaloa. Posteriormente regresó a Mitre antes de arribar al fútbol chileno.

Tras sus pasos por Limache y San Luis, en 2025 fichó por Racing de Córdoba, elenco de la Primera Nacional de Argentina. Sin embargo, no logró consolidarse y solo disputó seis partidos, acumulando 152 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias. Ahora buscará relanzar su carrera con su regreso al fútbol chileno.

En síntesis: