El experimentado delantero puso fin a su etapa en San Luis de Quillota y, a pocos días de su salida, ya habría tomado una decisión sobre el próximo paso de su carrera.

Felipe Flores puso fin a su etapa en San Luis de Quillota esta semana, pero su futuro futbolístico ya estaría definido. A pocos días de quedar libre, se dio a conocer el equipo donde continuaría su carrera durante la segunda rueda de la temporada.

De acuerdo con información entregada por PrimeraBChile, el experimentado delantero tendría todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Recoleta.

“Estamos en condiciones de confirmarles que el atacante llega a Deportes Recoleta, club que les habíamos anticipado, lo tenía en sus planes”, señala en medio.

La salida de Felipe Flores de San Luis

En conversación con AS, el delantero se refirió a su salida de la escuadra. “Hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar”.

“Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”.

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Añadiendo que “se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante”.

“Nunca me explicaron ‘Felipe, te falta esto o esto otro. No estás jugando por eso o esto otro’. Pensé que él (Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras”.

Añadiendo que esperaba un poco más de diálogo. “Nunca me llamó a su oficina ni me explicó por qué no jugaba. Mi única comunicación era con el director deportivo y los dueños del club”.