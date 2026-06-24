El icónico Zé Roberto se hizo presente en la ciudad donde el Scratch se medirá a Escocia por el cierre de la fase grupal. Su look no pasó inadvertido y despertó recuerdos de su icónica trayectoria, que duró hasta los 43 años.

Este retirado volante que hoy tiene 51 años fue bicampeón de la Copa América con Brasil y tuvo una sorpresiva aparición en el Mundial 2026. Se trata de un icónico jugador que jugó hasta las 43 primaveras, una cifra muy poco habitual para un jugador de sus características.

Se trata de Zé Roberto, aquel icónico futbolista que una vez que le puso fin a su carrera, hizo noticia muchas veces por el cuidado aspecto físico que conservó con una inflexible rutina de ejercicios y un sinfín de precauciones alimenticias. Y en la antesala del duelo entre el Scratch y Escocia, generó mucha sorpresa.

Fue por el peinado con el que se paseó por uno de los lugares habilitados para turistear en la Copa del Mundo. “Dice que podría seguir jugando al fútbol”, escribió el periodista Irati Prat, quien está en Miami para presenciar el duelo entre los brasileños y escoceses.

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Eso bastó para hacer explotar los recuerdos en torno a Ze Roberto, quien lucía así a los 47 años. Y que tiene una larga historia con jugadores chilenos en su carrera, que fue dilatada y contó pasos por el Real Madrid de España, el Bayer Leverkusen, el Hamburgo y el Bayern Múnich de Alemania, además de un paso por Al-Gharafa de Qatar.

Así lucía Zé Roberto a los 47 años.

Su primer compañero chileno fue Claudio Maldonado, con quien compartió en el Santos de Brasil. Pero no el único. También coincidió con un centrodelantero que sigue en actividad. Fue en el Gremio de Porto Alegre, donde juntos estuvieron en una batalla campal en Talcahuano.

Ze Roberto y Claudio Maldonado juntos en el Peixe. (Getty).

Fue el 18 de abril de 2013, cuando Huachipato y Gremio terminaron un partido por la Copa Libertadores en una gresca infernal que incluso enfrentó a los entrenadores: Jorge Pellicer del lado acerero y Vanderlei Luxemburgo por el del Tricolor Gaúcho, que por aquel entonces tenía en el plantel a Eduardo Vargas.

Zé Roberto remata y de fondo, Eduardo Vargas observa todo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

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Zé Roberto llega a Miami para apoyar a Brasil en el Mundial 2026

Zé Roberto disputó 84 partidos y anotó seis goles en la selección de Brasil, que ya clasificó a la ronda de 32 mejores del Mundial 2026, aunque cerrará la fase grupal contra Escocia. El icónico mediocampista también fue compañero de dos chilenos en el Palmeiras.

Uno fue Jorge Valdivia, a quien elogió mucho cuando firmó como refuerzo del Verdao en diciembre de 2014. “Tiene un mágico que nos gusta a todos”, apuntó Zé Roberto al momento de ser presentado como una incorporación estelar del cuadro paulista.

Jorge Valdivia en acción por el Palmeiras. (Fotoarena/Photosport)

Allí también tuvo contacto con otro chileno, aunque no llegó a disputar ningún partido junto a él: Francisco Arancibia, quien por aquella época era una promesa del fútbol nacional que fue cedido a Palmeiras desde O’Higgins de Rancagua. Hoy en día, el velocísimo extremo zurdo milita en el Deportivo Garcilaso de Perú.

De hecho, en su arribo a Palmeiras, Arancibia elogió a Zé Roberto. “A todo el mundo le gusta su juego, fue un jugador de primer nivel. El Bayern Múnich, Real Madrid y la selección de Brasil. Eso dice todo”, manifestó el otrora jugador de Universidad de Chile y Universidad Católica.