La Copa Libertadores 2024 volverá a juntar a Huachipato y Gremio. Los Acereros y el cuadro de Porto Alegre quedaron emparejados en el Grupo C del certamen más importante de América. Además, esa zona también la conforman The Strongest de Bolivia y Estudiantes de La Plata en Argentina.

Un difícil desafío para el Huachi, último campeón de la máxima categoría del fútbol chileno. A raíz de ese encuentro con el tricolor Gaúcho, de inmediato emergió el recuerdo de una pelea muy álgida en Talcahuano. Todo ocurrió el 18 de abril de 2013 en el estadio CAP.

Fue tras el empate 1-1 entre el Campeón del Sur y Gremio, que terminó clasificado a la siguiente ronda. Mientras que el equipo dirigido por Jorge Pellicer finalizó la etapa y quedó eliminado en el Grupo H. Precisamente el DT del Huachi fue quien rememoró la gresca que se originó luego del pitazo final del uruguayo Martín Vázquez.

“Nosotros vamos a Porto Alegre inmediatamente después de ganar la copa de campeones a Colo Colo en Temuco. Jugamos muy bien el primer partido oficial de la Copa Libertadores. Ganamos 2-1 y los tuvimos 2-0 a Gremio. A un equipo con jugadores interesantes, Eduardo Vargas, Hernán Barcos, Ze Roberto”, detalló Pellicer en DSports Chile.

Pero todo terminó lejos de aquel alegre recuerdo en el sur de Brasil. Aunque en algo influyó ese triunfo. “Termina el partido y me voy a despedir de Vanderlei Luxemburgo y me hace así como diciendo ‘a ustedes los ayudaron los árbitros argentinos porque hablan el mismo idioma’. Una especie de desprecio. Minimizó la victoria”, contó el director técnico.

Copa Libertadores 2013: detalles de la gresca entre Huachipato y Gremio

Esa fase grupal de la Copa Libertadores 2013 entre Huachipato y Gremio terminó con una batahola memorable. Gritos, insultos, golpes y muchos Carabineros en el césped del estadio CAP. Aunque, según Pellicer, todo tuvo una génesis en el comportamiento del entrenador adversario.

“Marcelo Rosemblat, el preparador físico, vio todo detrás. El problema fue que nos jugábamos la clasificación en el CAP. Producto del empate, clasificó Gremio. Fue una copa Libertadores notable de Huachipato: ganamos allá, en Río de Janeiro a Fluminense y a Caracas en Venezuela. Fue una frustración enorme”, reconoció el DT que fue campeón con Universidad Católica en el Torneo Clausura 2005.

Pellicer prosiguió con la historia. “Veo al otro lado a Marcelo Rosemblat discutiendo con Vanderlei Luxemburgo. Por lo que me dice él después, le dijo ‘váyanse de vacaciones. Nosotros pasamos, ustedes no’. Marcelo empieza a corretearlo, veo eso mientras estaba con Dida en el arco y se apreciaba una escaramuza”, recapituló el estratego, cuyo último trabajo en el fútbol profesional fue en la Unión Española.

“Corrí hacia el túnel. Vanderlei iba arrancando. Y en el camino me agarran estos guardias brasileños. No pude avanzar un metro más. Viendo las imágenes después, a Vanderlei lo tuvieron en el suelo, Pancho Arrué afortunadamente no le dio un voleo en la cara. Varios jugadores desestimaron golpearlo porque él patinó solo”, rememoró Pellicer.

“Hubo una desubicación de un entrenador que uno siente que tiene comportamiento adecuado para tratar bien una derrota en su estadio y una clasificación en otro recinto. Pero fue todo lo contrario. Lo nuestro fue una reacción a un muy mal trato del entrenador rival”, sentenció Jorge Pellicer en el programa De Fútbol se Habla Así.

Así contó Jorge Pellicer la gresca pospartido

Revive la pelea en el estadio CAP

