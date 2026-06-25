Jason Geria, defensor del combinado oceánico, aseguró que irán por la victoria ante los guaraníes en el cierre del Grupo D.

Esta noche desde las 22:00 (hora de Chile) se comenzará a cerrar el Grupo D del Mundial 2026. A pesar de que ya es definitivo que Estados Unidos será el líder de la zona, todavía queda por definir al que ocupe el segundo lugar.

Ahí es donde entra en escena el partido entre Australia y Paraguay, elencos que se verán las caras en San Francisco por ese ansiado lugar. El que gane clasificará directo a los 16avos de final, mientras que el que pierda tendrá que esperar si avanza como mejor tercero.

Sin embargo, hay un tercer camino que podría beneficiar a ambos. Hablamos del empate, que dejará a los oceánicos segundos y los guaraníes con altas chances de clasificar como mejor tercero con cuatro puntos.

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Australia ni ahí con una tregua con Paraguay en este Mundial 2026

Al respecto alzó la voz Jason Geria, defensor del combinado oceánico, quien en conferencia de prensa afirmó que “no habrá ninguna tregua contra Paraguay. Creo que, en cierto modo, estás haciendo trampa si pretendes declarar una arreglo a falta de 10 minutos; no me parece correcto”.

“Es cierto que ambos podríamos clasificarnos con un punto, eso es evidente, pero no creo que estemos dispuestos a rendirnos o a bajar la guardia”, agregó.

Australia viene de un triunfo y una derrota en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el jugador de los socceroos sostuvo que “queremos ganar todos los partidos, independientemente del rival o de la situación. No creo que, si el marcador está 1-1 a falta de cinco minutos o de cincuenta segundos, vayamos a bajar la intensidad”.

El que termine segundo en este Grupo D del Mundial 2026 se enfrentará en 16avos al segundo del Grupo G, que saldrá entre Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda.

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En síntesis