Japón busca asegurar su clasificación, mientras que Suecia necesita sumar para seguir en carrera.

Japón y Suecia se enfrentan este jueves por la última fecha del Grupo F del Mundial 2026, partido clave para definir a los clasificados a dieciseisavos de final.

Los asiáticos llegan en un gran momento tras golear por 4-0 a Túnez y se ubican en la parte alta de la tabla con cuatro puntos, los mismos que Países Bajos. Mientras que Suecia cayó 5-1 frente a los neerlandeses, por lo que están obligados a ganar para mantener vivas sus opciones.

Daichi Kamada abrió el 4-0 contra Túnez – Getty

¿Dónde ver Japón vs. Suecia?

Japón se enfrenta a Suecia este jueves 25 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile , en el Estadio Dallas, por el Grupo F de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (613/1613), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo F del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

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En resumen…