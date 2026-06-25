Japón y Suecia se enfrentan este jueves por la última fecha del Grupo F del Mundial 2026, partido clave para definir a los clasificados a dieciseisavos de final.
Los asiáticos llegan en un gran momento tras golear por 4-0 a Túnez y se ubican en la parte alta de la tabla con cuatro puntos, los mismos que Países Bajos. Mientras que Suecia cayó 5-1 frente a los neerlandeses, por lo que están obligados a ganar para mantener vivas sus opciones.
Daichi Kamada abrió el 4-0 contra Túnez – Getty
¿Dónde ver Japón vs. Suecia?
Japón se enfrenta a Suecia este jueves 25 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile, en el Estadio Dallas, por el Grupo F de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (613/1613), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo F del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
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En resumen…
- Japón vs. Suecia jugarán por el Grupo F este jueves 25 de junio.
- El partido comenzará a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Dallas.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.