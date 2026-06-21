Los Samurai Blue no tuvieron piedad y dieron un golpe de autoridad aplastando a los tunecinos. Llegan a la última fecha más tranquilos.

Japón sigue demostrándole al Mundial 2026 que viene a pelear en serio por el título. La madrugada de este domingo los Samurai Blue se hicieron fuertes y golearon por 4 a 0 a Túnez para ir asegurando la clasificación a la próxima ronda del torneo planetario.

Luego del sufrido empate 2 a 2 contra Países Bajos, al elenco nipón se le presentó un importante desafío por delante. Los tunecinos venían de caer ante Suecia y necesitaban levantarse, pero no hubo manera de hacerle frente al orden táctico de su rival.

Con varios golazos y demostrando que el proyecto que tienen desde hace años ha ido dando efecto, los japoneses se quedaron con una victoria clave. Esto, ya que van a la última fecha peleando el liderato del Grupo F y dejando en claro que sueñan en grande.

Japón pone a ver anime a Túnez con tremenda goleada en el Mundial

El trabajo silencioso da frutos y así lo está demostrando Japón, que tras años con su proyecto ya empieza a meter miedo. Los Nipones fueron una pesadilla para Túnez y se quedaron con un sólido triunfo por 4 a 0 para soñar con ser campeones del mundo.

Japón fue un samurai y destrozó a Túnez en el Mundial. Foto: Getty Images.

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El elenco de Hajime Moriyasu tardó apenas 4′ minutos en ponerse en ventaja en el marcador. Daichi Kamada aprovechó un centro por debajo y en medio de varias piernas en el área para pinchar el balón, anotando el 1 a 0.

El dominio de Japón se mantuvo sin problemas ante un Túnez que no encontraba la forma de hacer daño. Fue así como en los 31′ llegaría el turno de Ayase Ueda, quien avanzó con la pelota en sus pies hasta encontrar el espacio, sacando un misil cruzado desde fuera del área para el 2 a 0 de la tranquilidad.

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Ya en el segundo tiempo y con algo más de relajo, los Samurai Blue hicieron rodar el balón y le dieron un baile a su rival. Esto hasta los 69′, cuando Junya Ito recibió un tremendo pase filtrado y quedó solo frente al arco para marcar el 3 a 0 que desataba la locura en el Estadio BBVA.

Sin respuesta alguna de su rival, los Nipones finiquitaron las cosas en los 83′ con el doblete de Ayase Ueda. Ahora con un cabezazo espectacular y que dejó sin chances al arquero y dos defensas que estaban en la línea del arco, selló el 4 a 0 con el que sacan pasajes a la próxima ronda.

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Japón da un golpe de autoridad y le avisa al Mundial que su proyecto vive uno de sus mejores momentos. Los Samurai Blue le dan una estocada a Túnez y demuestran que vienen a pelear el título.

Así quedan Japón y Túnez en la tabla de posiciones del Mundial 2026

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En resumen, Japón y Túnez