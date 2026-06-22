Celebran en U. de Chile. Clínica Alemana confirmó que Fernando Gago fue dado de alta después de sufrir un infarto.

El plantel y los hinchas de U. de Chile reciben una muy buena noticia respecto al estado de Fernando Gago después de pasar por una delicada emergencia de salud. El DT ya regresó a su hogar.

Clínica Alemana confirmó que el DT fue dado de alta durante la mañana de este lunes 22 de junio y que continuará su recuperación en su domicilio. “A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria“, informaron también.

El argentino ingresó al centro asistencial el pasado viernes 19, apenas horas después del partido de U. de Chile contra O’Higgins por la Liga de Primera, tras sufrir un infarto agudo al miocardio.

Ahí, se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, “procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, tal como detallaron los médicos en un primer comunicado.

U. de Chile celebra la buena noticia de Fernando Gago | Photosport

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Esto dijeron en U. de Chile sobre la situación de Fernando Gago

Fabricio Coloccini, ayudante de Fernando Gago, tomó la dirección de U. de Chile en la victoria de este domingo 21 contra Santiago Wanderers. Más tarde, se refirió a lo vivido por el cuerpo técnico.

“Pasamos días difíciles. Obviamente cuando le pasa a un amigo, un cercano, es difícil de sobrellevar. Gracias a Dios está bien, estable y fuera de peligro“, fueron las declaraciones del trasandino.

Ahora, el entrenador inicia su recuperación en casa y se mantiene en evaluación para saber cuándo podría retomar sus funciones en la banca azul. El próximo partido del Bulla es este miércoles 24 contra Unión La Calera por la Copa Chile.