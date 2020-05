Navarro Montoya y el Colo Colo-Boca de 1991: "Esta claro que hoy ese partido no se habría jugado"

La clásica escena del perro Ron mordiendo a Carlos Fernando Navarro Montoya dio la vuelta al mundo en mayo de 1991, después de los incidentes que marcaron la semifinal de Copa Libertadores entre Colo Colo y Boca Juniors en el estadio Monumental.

El histórico arquero argentino fue consultado por RedGol después de que su compañero Diego Latorre asegurara que los hinchas estaban "caracterizados como fotógrafos y periodistas" al borde de la cancha, para fomentar un clima de violencia.

"Bueno yo ratifico todo lo que dijo Diego Latorre. Y solo basta ver las imágenes para darse cuenta de que había mucha gente que no debería estar dentro de la cancha. Había mucha gente que estaba cumpliendo funciones que no les correspondían y todo esto generó un clima de violencia innecesario", sentenció el Mono.

A casi 29 años de la polémica cita, Navarro Montoya es drástico. "Está claro que el partido hoy en día no se hubiera jugado, pero en aquellos tiempos los partidos de Copa Libertadores tenían lamentablemente mucho de esto, y lo quiero aclarar, no lo digo en desmerecimiento de ese gran equipo que tenía Colo Colo, que por algo fue campeón de América".

- ¿Que le parece que haya hinchas que visitan la tumba del perro Ron?

Me causa gracia, forma parte del folclor del fútbol. Eso no me molesta. Es más. Yo fui a jugar por Deportes Concepción al Monumental después de eso y lo único que recibí del hincha de Colo Colo y del fútbol fue respeto y afecto, y eso también lo tengo que reconocer".

"Ese es un episodio que no se puede modificar. Los que estuvimos involucrados debemos sacar una enseñanza, un aprendizaje, el mundo del fútbol en todos sus estamentos fue en una dirección opuesta a lo que pasó ese día y yo la verdad es que me quito el sombrero ante el hincha del fútbol chileno, cómo me ha tratado cuando estuve en Deportes Concepción y cada vez que jugué en Chile. No tengo nada que decir ni reprocharle", agregó.

En ese sentifo, Navarro Montoya destacó la "la evolución que ha tenido el fútbol. La FIFA con su campaña de Fair Play ha dejado muy claro cuál es el camino y creo que hoy en día todo apunta a que dentro y fuera de la cancha se trate de que todo sea un espectáculo. Y un espectáculo como el del fútbol no debe tener lugar ni para la violencia ni para la trampa".