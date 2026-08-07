El DT albo partió elogiando el trabajo del golero de Cabo Verde, pero dejó en claro después que no jugará el domingo y tiene para rato.

Vozinha ha tenido una semana de locos en su arribo a Colo Colo, lleno de apoyo y fervor de los hinchas. Por eso, existe expectación en cuándo será el debut del golero en el equipo.

Fernando Ortiz tomó la palabra y habló sobre el tema. Eso sí, lo primero que dijo el DT fue que lo más importante es mantener la racha de triunfos este fin de semana, cuando jueguen ante Unión La Calera.

“Hemos trabajado bien preparando el partido contra un gran rival, en una cancha difícil y con un campo sintético que no nos gusta ir a jugar allá. Estamos trabajando para ir a buscar otro triunfo”, dijo de entrada.

Ortiz se las canta clarita a Vozinha

En dichos al canal oficial de Colo Colo, Fernando Ortiz habló del caso Vozinha. Llamándolo por su nombre de pila y no por su apodo, el DT avisó que debe esperar para ser titular en el arco.

“Josimar (Vozinha) se ha adaptado muy bien al grupo. A pesar de estar un tiempo inactivo, creo que lo he visto trabajar muy bien, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso. Ojalá pueda seguir trabajando de la misma manera y competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible“, aseguró.

Siguiendo con sus próximos objetivos, el Tano se metió presión diciendo que en Colo Colo “hemos arrancado de buena manera. Lo dije y lo vuelvo a reiterar, esta segunda vuelta va a ser un poco más difícil que la primera, pero seguiremos trabajando para consolidarnos”.

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“Hay que tratar de mantener una distancia de puntos como la venimos teniendo, sin tener ese relajo, porque obviamente va a ser difícil también. Todavía no he decidido la formación (ante Unión La Calera)”, cerró.