El ex entrenador y comentarista de TNT Sports comentó sobre el evento en el Estadio Monumental que "hubiese intentado que se sintiera más acompañado".

Poco más de 30 mil personas llegaron hasta el Estadio Monumental el pasado miércoles para la presentación del arquero caboverdiano Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo como nuevo refuerzo.

Incluso, se conoció que algunos integrantes del primer equipo albo llegaron hasta el recinto de Macul para ser parte del evento como hinchas, es el caso del meta Eduardo Villanueva y el joven delantero Felipe Raipán.

Sin embargo, para el ex técnico y hoy comentarista de TNT Sports, Claudio Borghi, le llamó poderosamente la atención que no estuvieran presente en la cancha los principales referentes de Colo Colo para darle la bienvenida a Vozinha.

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La acusación de Borghi a Colo Colo por Vozinha

“Yo lo vi demasiado solo, me hubiese gustado que hubiese estado parte del plantel, el capitán del equipo o el mismo Arturo Vidal”, indicó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos, quien además comentó detalles de la presentación en Macul.

“Entiendo que se lo dejó para que él tenga el protagonismo, pero hubiese intentado hacer otras cosas, que se sintiera más acompañado. Te pongo una boludez, yo le hubiese el pasillo con todo el plantel, porque destacó en un Mundial”, agregó Borghi.

En ese aspecto, el otrora DT de Colo Colo manifestó que “yo esperaba otro tipo de evento, esperaba que algún jugador lo recibiera, por eso pregunté si Vidal estaba en cancha, para darle un apoyo, hacer largo el evento y no exponer tanto a Vozinha a hablar”.

En síntesis