El exentrenador de Colo Colo no pierde la fe en tener al Eche en su plantel y la Fiera lo puso en una negociación como parte de pago por un zaguero que fue seleccionado de Argentina.

El Club León de México sabe perfectamente que uno de los nombres que Gustavo Quinteros tiene en carpeta para reforzar Independiente es el del chileno Rodrigo Echeverría. El seleccionado de la Roja, quien sumó dos partidos más en la última fecha FIFA, es una opción concreta en el cuadro de Avellaneda.

Aunque hace un par de días parecía segura su llegada al Gremio de Brasil, en la Fiera optaron por aprovechar el interés que tiene el exentrenador de Colo Colo por el Eche. Y lo pusieron en la mesa como una especie de moneda de cambio para abaratar el costo de un defensor central que les gusta.

Se trata de Kevin Lomónaco, zaguero de 24 años que incluso llegó a ser convocado a la selección de Argentina y ser relacionado con el West Ham United de Inglaterra en una transferencia multimillonaria. Pero su salto a Europa finalmente no se dio.

Rodrigo Echeverría suma 31 partidos en la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En ese contexto, el León propuso 3 millones de dólares más la ficha de Rodrigo Echeverría para quedarse con Lomónaco, según reportó el periodista Matías Martínez en De la Cuna al Infierno. Eso sí, el citado comunicador también dejó clara la postura del club argentino.

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“Independiente pretende 6,5 millones de dólares netos por el defensor”, explicó Martínez. Según la tasación de Transfermarkt, el volante chileno cuesta 2,5 millones de euros. Vale decir, unos 2,9 millones de la divisa americana. No llegan a la cifra pretendida por la directiva del Rey de Copas.

ver también “Nicolás Córdova tiene los méritos para dirigir a la Selección”: Rodrigo Echeverría

Quinteros no se rinde e Independiente busca fichar a Echeverría

De todas maneras, Gustavo Quinteros conserva algo de esperanza en tener a Rodrigo Echeverría en las filas de Independiente. Pero es casi imposible que el Rojo acepte la propuesta del León con el chileno como parte de pago. Buscarán otro método.

Al parecer, Quinteros pretende sí o sí sumar a Echeverría. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Quiere negociar por fuera a Echeverría a préstamo”, indicó Matías Martínez, un conocedor de la interna en uno de los clubes más grandes de Argentina, donde el Eche tiene varios conocidos. Por ejemplo, el enganche argentino-chileno Luciano Cabral, con quien compartió en León.

O el extremo Walter Mazzantti, quien fue su compañero en Huracán. La negociación por el momento no se ve fácil, pero en el fútbol todo es conversable. Más aún en el mercado de fichajes. Las ganas del Rojo en contar con el Eche radican en su capacidad física y su polifuncionalidad, además de darle un poco de aire al experimentado Iván Marcone, quien tiene 36 años. El tiempo dirá…