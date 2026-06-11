Julián Quiñones, el goleador colombiano que eligió a México para jugar en el Mundial 2026

El delantero será titular este jueves en el debut del elenco azteca ante Sudáfrica en el histórico estadio Azteca.

El Mundial 2026 arranca este jueves y el partido inaugural será entre uno de los tres locales, México, y Sudáfrica, reeditando el primer encuentro que se jugó en la Copa del Mundo de 2010.

Los aztecas, como siempre, llegan con la ilusión de romper la barrera de los octavos de final y avanzar a la fase de los 8 mejores, la que no disputan desde que fueron anfitriones en 1986.

En el plantel que dirige técnicamente el eterno Javier Aguirre hay una gran novedad, porque una de las figuras de los mexicanos es un colombiano, Julián Quiñones, quien eligió al Tri en vez de su país natal.

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Julián Quiñones espera guiar a México en el Mundial

Julián Quiñones es el típico caso de un nacionalizado que dejó atrás a su país natal por el que le dio la opción de avanzar en su carrera como profesional.

El puntero jugó el Sudamericano Sub 20 de Ecuador en 2017 por Colombia y también los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 con el elenco cafeteros, donde salió campeón.

Sin embargo, Quiñones llegó a México para jugar por Tigres B y desde ahí se enamoró del país de las enchiladas y los tacos. El ariete defendió los colores de Venados, Lobos Buap, Tigres, Atlas y Club América, donde fue dirigido por Fernando Ortiz.

Julián Quiñones debuta en el Mundial con México. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

En mayo de 2023 la selección Colombia citó a Julián Quiñones, quien desechó el llamado de su país para esperar el de México, puesto que ya estaba terminando su proceso de nacionalización.

En octubre de ese mismo año el goleador pudo debutar por el Tri y empezó su camino en el elenco mexicano. Ahora es titular indiscutido en uno de los anfitriones del Mundial 2026 y espera mostrar toda su categoría.

Julián Quiñones viene de tener una brillante temporada con la camiseta del Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, donde marcó un total de 37 goles en los 35 partidos que jugó. Una máquina colombo-mexicana.

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Las formaciones de México y Sudáfrica en el Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

¿Cuándo y qué hora se juega el partido entre México y Sudáfrica por el Mundial 2026?

El partido entre México y Sudáfrica se jugará este jueves 11 de junio a partir de las 15:00 horas, en el estadio Azteca. Podrás seguir todos los detalles en RedGol.