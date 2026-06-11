Su apellido provocó una de las derrotas más dolorosas en la historia de los Albos.

La Copa del Mundo 2026 comienza con México como protagonista. El país anfitrión abre la fiesta enfrentando a Sudáfrica, un duelo que promete.

La cita planetaria suele tener lindas historias detrás de los diversos protagonistas de las 48 selecciones que dirán presente. En el Tricolor, hay un nombre que quizás no puede generar mucho, pero de seguro su apellido es muy recordado en los hinchas de Colo Colo, aunque para mal.

Santi Giménez al Mundial 2026

Santiago Giménez es uno de los jugadores más importantes de México. Luego de haber quedado fuera de Qatar 2022 con bastante polémica, ahora a los 25 años tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una Copa del Mundo. El sueño de todo futbolista.

Giménez juega en el Milan y si bien no tuvo una temporada muy buena, con la camiseta de sus seleccionado tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones de goleador, para seguir siendo considerado en el Rossonero o para encontrar nuevos desafíos.

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El delantero nació en 2001 en Buenos Aires, pero en el año 2004 se trasladó a México debido al trabajo de su padre. ¿Quién es su papá? Christian Giménez. ¿Le suena? Fue quien anotó el 2-1 para Pachuca ante Colo Colo en la final de la Copa Sudamericana 2006, siendo esta la derrota más dolorosa de los Albos en el siglo XXI. Además, este es el único título de la Concacaf en la Conmebol.

El Chaco tuvo una destacada carrera en México en América, Pachuca y Cruz Azul, entre otros, llegando a nacionalizarse y jugar por el Tricolor. Su hijo siguió sus pasos. Pese a ser argentino de nacimiento, decidió defender al país donde se crió y dio sus primeros pasos en el fútbol.

El Chaco Giménez le anotó por Pachuca a Colo Colo en la final de la Sudamericana. Imagen: Getty

Ahora Santiago Giménez intentará liderar al país que adoptó a su padre y a él en la Copa del Mundo 2026. México abre su camino como anfitrión en el mítico Estadio Azteca ante Sudáfrica, donde el jugador del Milan buscará marcar su primer gol en una cita planetaria.